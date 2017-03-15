В начале традиционного "сезона" авитаминоза мы спросили, что думают о нем родители. Оказалось, что треть мам и пап не верят в авитаминоз, а 44% вообще не дают детям витамины.





При этом большинство родителей (54%) покупают витаминные комплексы детям: 20% вводят их в рацион в конце зимы и начале весны, а 19% — круглый год. Только 2% родителей считают, что витамины из аптеки — единственное средство борьбы с авитаминозом. Большинство (43%) убеждены, что вместе с этим нужно сбалансировано питаться. А 41% совсем не верят в эффективность витаминов в баночках и предпочитают получать их из пищи.





Мы попросили педиатра Артема Кабанова рассказать, как в действительности обстоят дела с авитаминозом. А его коллеги — Анна Левадная и Федор Катасонов — прокомментировали результаты нашего опроса.