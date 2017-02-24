Памятка малышу. Что делать, если он потерялся на улице:





1) Остановиться





Первым делом, если вы потерялись — минимизируйте передвижения. Остановитесь, когда поняли, что родителей или сопровождающих взрослых нет рядом.





2) Оглянуться





Посмотрите вокруг, не видно ли родителей.





3) Покричать





Не стесняйтесь громко позвать маму или папу, возможно, они услышат ваш голос.





4) Подойти к полицейскому или охраннику





Если вы находитесь в городе и рядом есть сотрудник полиции или охранник близлежащего магазина, торгового центра, подойдите и скажите, что вы потерялись.





Важно: Не надо уходить далеко, если полицейского или охранника нет в поле зрения. Если вы в торговом центре на втором этаже, а охранник был на первом, не спускайтесь на первый этаж.





5) Попросите помощи у человека с ребенком





Если рядом нет полиции или охраны, следующий взрослый, к которому вы можете обратиться — человек с ребенком.





Важно: Никуда не уходите с этим человеком. Если взрослый предложит отвести вас домой или к маме и папе, твердо скажите, что будете ждать маму и папу там, где потерялись. Попросите позвонить им и объяснить, где вас найти.