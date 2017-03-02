Современные родители вооружены "до зубов". Стоит лишь проявить интерес к воспитательным методикам, и масса специалистов — от психологов до разнообразных врачей — готовы предоставить советы, подкрепленные опытом, данными различных крупномасштабных исследований. Родители могут знать все — и расставить акценты в воспитании неверно, пренебрегая очевидным.





Идеальных родителей не существует в природе. Существуют достаточно хорошие. Железная настойчивость в следовании правилам улетучивается, как только чадо в очередной раз ставит родителей в неловкое положение или состояние крайнего недоумения. Все "золотые" советы, как правило, проносятся вихрем перед внутренним взором, но какому следовать, на адреналине не совсем понятно. Для этого следует расставить приоритеты "на берегу" и определиться с алгоритмами действий в час Х, пока еще критическая ситуация не осуществилась.