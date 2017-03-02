Если бы родители следовали этим советам, они бы в скором времени стали идеальными. Но этого не происходит. Зачастую мы читаем или слушаем замечательных детских психологов или докторов, с энтузиазмом соглашаемся с ними. Вроде их рекомендации кажутся простыми и понятными, но практика показывает, что дети все равно застают нас врасплох — непонятным поведением, "неприличными" выходками, своим якобы "замедленным" развитием, пишет Medabout.me. Так каким советам экспертов хоть и невмоготу следовать, но абсолютно необходимо — чтобы не испортить ребенку жизнь?
Современные родители вооружены "до зубов". Стоит лишь проявить интерес к воспитательным методикам, и масса специалистов — от психологов до разнообразных врачей — готовы предоставить советы, подкрепленные опытом, данными различных крупномасштабных исследований. Родители могут знать все — и расставить акценты в воспитании неверно, пренебрегая очевидным.
Идеальных родителей не существует в природе. Существуют достаточно хорошие. Железная настойчивость в следовании правилам улетучивается, как только чадо в очередной раз ставит родителей в неловкое положение или состояние крайнего недоумения. Все "золотые" советы, как правило, проносятся вихрем перед внутренним взором, но какому следовать, на адреналине не совсем понятно. Для этого следует расставить приоритеты "на берегу" и определиться с алгоритмами действий в час Х, пока еще критическая ситуация не осуществилась.