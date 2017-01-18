1. Принимайте каждого члена семьи на уровне тела

Обнимайтесь чаще! Не меньше 20-25 секунд ежедневно 5-7 раз. Важно: должен быть контакт щека к щеке. Это могут объятия между родителями и ребенком, между детьми, с одним родителем.

2. Говорите друг другу комплименты

Это одно из моих любимых заданий на консультациях. Прошу родителя в течение 2-3 минут сказать, как можно больше комплиментов ребенку. Оказывается, это бывает сложно: родитель говорит 3-4 слова, при этом он знает, какой ребенок агрессивный, замкнутый и т.д. Практика комплиментов помогает концентрироваться на хорошем.

3. Сформируйте свои традиции

Мы живем в насыщенном информационном пространстве. График "дом-работа-дом" сильно истощает. Дети должны понимать, что существует час-два в неделю (чем этого времени больше, тем лучше), когда вся (!) семья собирается вместе, выключает гаджеты и общается. Это могут быть настольные игры, прогулки и т.д. Подумайте, как организовать еженедельно такое общение.

4. Выслушивайте друг друга

Важно понимать, что у каждого могут быть свои трудности. Слушайте друг друга, формируйте доверительный контакт с помощью тех же объятий. Не отстраняйтесь от близкого, когда он в плохом настроении, обозначьте, что вы готовы его выслушать или помочь.

5. Выражайте благодарность, внимание, любовь здесь и сейчас

Часто мы вспоминаем об этом, когда случается что-то негативное. Хвалите друг друга за мелочи: помощь, звонки, подарки, поделки, приготовленную еду. Это не значит, что нужно все время говорить хорошее. Можно сказать "Твой поступок плохой" (почувствуйте разницу с "ты плохой"), если ребенок вас расстроил.