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Семь признаков аутизма у ребенка, которые должны знать все родители

rus.DELFI.lv
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Признаки аутизма у детей старше 3 лет
Семь признаков аутизма у ребенка, которые должны знать все родители
Foto: Shutterstock

Все родители желают своим детям легкой и спокойной жизни, и поэтому так рьяно следят за развитием своих чад. Сегодня мир все больше узнает об аутизме, который можно диагностировать в раннем возрасте. Вместе с ресурсом Little Things мы рассказываем, на что родителям стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить возможные нарушения в развитии ребенка.

Аутизм — неврологическое расстройство, которое проявляется в раннем детстве и сохраняется на всю жизнь. Оно влияет на его мировоззрение, жизнь и общение человека с другими людьми. Многие аутисты предпочитают называть аутизм неврологическим отклонением. Исследования показывают, что нет единой причины аутизма — это расстройство появляется в результате различных внешних и генетических факторов.

Нет двух людей с идентичными симптомами и одинаковым развитием этого заболевания. Многие аутисты ведут полноценную и независимую жизнь. Другие же могут не разговаривать, нуждаться в особом уходе, а могут и не достичь ключевых моментов развития вообще. В некоторых случаях аутизм сосуществует вместе с нарушениями физических или интеллектуальных функций. Дети-аутисты ничем не отличаются от остальных детей — у них те же интересы, те же проблемы и способности.

Мы представляем вашему вниманию подборку из семи самых явных и распространенных форм поведения, на которые стоит обратить внимание, и которые могут быть ранними признаками детского аутизма. Однако, стоит также помнить, что не у всех детей аутизм проявляется внешне, а у некоторых из них признаки аутизма могут быть весьма нетипичными.

Тест на аутизм

Если вам знакомы вышеупомянутые признаки, обязательно покажите вашего малыша педиатру или детскому психологу для оценки ситуации. Педиатр обязан отслеживать развитие вашего ребенка с первого визита.

Специалисты рекомендуют проводить проверки каждые полтора-два года. Если у вашего ребенка окажутся положительные результаты теста на РАС, то это не всегда значит, что у него аутизм, но вам могут понадобиться дополнительные консультации специалистов.

Семь признаков аутизма у ребенка, которые должны знать все родители
Foto: Shutterstock

Жизнь с аутизмом

Если ваш ребенок — аутист, то вы должны знать, что вам по силам облегчить его жизнь и сделать ее полноценной, сведя к минимуму его стресс и тревожность.

Обратитесь к специалисту, который составит для вашего ребенка полноценный план в зависимости от его личности и потребностей. План обычно включает все — от посещений логопеда до игровой терапии (а в некоторых случаях и медикаментозной поддержки).

Если малышу поставлен диагноз "аутизм", то дело касается не только его и родителей, это касается всей семьи. Обязательно нужно поговорить с докторами, представителями школ и группами поддержки аутистов, чтобы получить как можно более подробную информацию.
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Признаки аутизма у детей старше 3 лет

Source info

rus.DELFI.lv

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