Семь признаков аутизма у ребенка, которые должны знать все родители

Все родители желают своим детям легкой и спокойной жизни, и поэтому так рьяно следят за развитием своих чад. Сегодня мир все больше узнает об аутизме, который можно диагностировать в раннем возрасте. Вместе с ресурсом Little Things мы рассказываем, на что родителям стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить возможные нарушения в развитии ребенка.

Аутизм — неврологическое расстройство, которое проявляется в раннем детстве и сохраняется на всю жизнь. Оно влияет на его мировоззрение, жизнь и общение человека с другими людьми. Многие аутисты предпочитают называть аутизм неврологическим отклонением. Исследования показывают, что нет единой причины аутизма — это расстройство появляется в результате различных внешних и генетических факторов.





Нет двух людей с идентичными симптомами и одинаковым развитием этого заболевания. Многие аутисты ведут полноценную и независимую жизнь. Другие же могут не разговаривать, нуждаться в особом уходе, а могут и не достичь ключевых моментов развития вообще. В некоторых случаях аутизм сосуществует вместе с нарушениями физических или интеллектуальных функций. Дети-аутисты ничем не отличаются от остальных детей — у них те же интересы, те же проблемы и способности.







Мы представляем вашему вниманию подборку из семи самых явных и распространенных форм поведения, на которые стоит обратить внимание, и которые могут быть ранними признаками детского аутизма. Однако, стоит также помнить, что не у всех детей аутизм проявляется внешне, а у некоторых из них признаки аутизма могут быть весьма нетипичными.

