Небольшая предыстория. Американский автор, мыслитель и жизнелюб (как он сам себя называет) Марк Мэнсон как-то захотел жениться. А будучи человеком практичным, он решил спросить советов на тему любви у более умудренных опытом родственников. Впрочем, полученные ответы скрупулезного Мэнсона удовлетворили не полностью, и он решил пойти дальше — при помощи интернета и краудсорсинга мужчина составил для себя настоящий гид по семейным отношениям. Мы же представляем вам 10 наиболее важных пунктов этого пособия.
"У тех, кто находится в счастливом браке более десяти лет, я попросил совета для тех, кто только начинает семейную жизнь. А у тех, кто развелся, я спросил, что же пошло не так", — объясняет Марк.
Итог опроса превзошел все ожидания . На его ответили почти 1,500 человек, и, что еще более удивительно — многие советы измерялись не скромными абзацами, а целыми страницами, даже десятками страниц жизнеописаний. Марку потребовалось около двух недель, чтобы полностью разобрать их.
Вывод, к которому пришел Мэнсон, был поразительным: большинство советов в той или иной мере повторяли друг друга.
"Это не оскорбление. Ничего подобного. Наоборот. Я вздохнул с облегчением. Люди с такими разными жизненными путями — люди со своими историями, ошибками и триумфами, живущие в разных концах света… все они сходятся во мнении, когда речь идет о семейных отношениях. А значит, это действительно важно, и что еще более здорово — это значит, что данные советы действительно работают", — пишет Марк.
- 1. Начинайте отношения с правильной мотивации
- 2. Будьте реалистами по отношению к своим отношениям
- 3. Помните о важности взаимного уважения
- 4. Говорите с партнером открыто. Даже через боль
- 5. Не перекладывайте на партнера ответственность за ваше счастье
- 6. Принимайте изменения, которые происходят с вашим партнером
- 7. Научитесь “правильно” ссориться с партнером
- 8. Помните, что отношения складываются из мелочей
- 9. Не забывайте, что секс имеет огромное значение
- 10. Будьте практичными и создавайте свои традиции