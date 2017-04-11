Небольшая предыстория. Американский автор, мыслитель и жизнелюб (как он сам себя называет) Марк Мэнсон как-то захотел жениться. А будучи человеком практичным, он решил спросить советов на тему любви у более умудренных опытом родственников. Впрочем, полученные ответы скрупулезного Мэнсона удовлетворили не полностью, и он решил пойти дальше — при помощи интернета и краудсорсинга мужчина составил для себя настоящий гид по семейным отношениям. Мы же представляем вам 10 наиболее важных пунктов этого пособия.

"У тех, кто находится в счастливом браке более десяти лет, я попросил совета для тех, кто только начинает семейную жизнь. А у тех, кто развелся, я спросил, что же пошло не так", — объясняет Марк.





Итог опроса превзошел все ожидания . На его ответили почти 1,500 человек, и, что еще более удивительно — многие советы измерялись не скромными абзацами, а целыми страницами, даже десятками страниц жизнеописаний. Марку потребовалось около двух недель, чтобы полностью разобрать их.





Вывод, к которому пришел Мэнсон, был поразительным: большинство советов в той или иной мере повторяли друг друга.





"Это не оскорбление. Ничего подобного. Наоборот. Я вздохнул с облегчением. Люди с такими разными жизненными путями — люди со своими историями, ошибками и триумфами, живущие в разных концах света… все они сходятся во мнении, когда речь идет о семейных отношениях. А значит, это действительно важно, и что еще более здорово — это значит, что данные советы действительно работают", — пишет Марк.