Латвиец Сергей Урбан живет в Англии, воспитывает с женой двух сыновей и не без гордости называет себя "папой на полной ставке". Работая из дома, он придумывает веселые и развивающие игры, интересные не только его детям, но и двум миллионам подписчиков его блогов. Своей историей и секретом успеха Сергей поделился с порталом DELFI.
Сергею 34 года. Закончив школу, он по совету специалиста по профориентации подался в экономисты. Какое-то время работа по профессии доставляла удовольствие. Но позже оказалось, что Сергею с его математическим складом ума интереснее программировать. А проект TheDadLab помог раскрыть его творческую жилку. Да так помог, что если сложить всех подписчиков этого "инстапапы", то их сумма превысит количество жителей Латвии.
"Я не учитель и не ученый, я просто папа Макса (2 года) и Алекса (4 года), делящийся историей своего отцовства", - пишет Сергей. Но далеко не каждому родителю в голову приходят идеи, вырастающие в столь масштабные проекты.
"Мы с женой достаточно долго занимались интернет-проектами, и у нас уже было несколько успешных сайтов. Но моя роль в работе сводилась исключительно к решению технических вопросов, и в какой-то момент захотелось проявить креативность и сделать что-то свое. И тогда по совету жены я открыл свою страничку в Instagram, а потом уже и на Facebook и Youtube. На тот момент у нас уже были дети, и поэтому мой выбор был очевиден. Я хотел создать нечто полезное, и первичная цель была делиться моими находками уникальных детских игрушек, которые не только развлекают ребенка, но и в игровой форме развивают. Позже я стал выставлять видео с экспериментами, которые воспринимаются детьми как волшебство, но при этом их очень легко сделать, используя то, что есть в каждом доме", — рассказывает Сергей. И говорит, что без поддержки жены реализовать такой проект ему вряд ли удалось.
Секрет популярности "папы на полной ставке", по его словам, кроется в необычной комбинации разных факторов: "Свою роль играет и то, что я — отец, занимающийся детьми, и их выразительные лица, и подборка невероятно простых занятий, которые одновременно интересны и полезны, а также неизвестно откуда взявшиеся у меня способности к съемке и своеобразный стиль обработки фото и видео".
"Я пытаюсь находить интересные идеи и адаптировать их под интересы своих детей. Часто совмещаю в одном занятии несколько развивающих аспектов. Если честно, я каждый день боюсь, что идеи закончатся, но они продолжают приходить. Часто дети сами мне показывают, как можно улучшить занятие, играя не совсем так, как я изначально планировал. Но я считаю, что мы должны просто направлять детей, а не давать им четкие инструкции. Меня всегда удивляют родители, которые вместо того, чтобы дать возможность ребенку сделать свою поделку, сами все делают за него", — говорит Сергей.
Не отнимает ли такая "работа" в соцсетях слишком много времени и не лишает ли детей детства? "В реальности мы проводим один десятиминутный эксперимент в день — это не так уж и много. Я, наоборот, пытаюсь дать детям возможность найти себе занятие самостоятельно. Сейчас Алекс почти все свободное время пишет свои книжки, иллюстрирует их или играет с Лего, а Макс в основном играет с машинками или катается на велосипеде. Но когда я говорю, что готовлюсь к эксперименту, оба сына быстро бегут к столу, занимают свои места и ждут от меня научного волшебства".
Сегодня многие женщины жалуются на то, что их мужья не проводят время с детьми. На вопрос о том, почему папам так важно заниматься воспитанием, Сергей отвечает: "Обоим родителям важно проводить время с детьми. Я бы не сказал, что роль отцов в воспитании важнее роли матери, но она отличается. Часто слышу жалобы, что отцы просто не знают, что делать с детьми. В такой ситуации как раз TheDadLab и помогает. Ведь я даю множество идей для совместного времяпровождения с детьми, которое будет увлекательно для детей и любопытно для родителей".
Советую родителям быть со своими детьми рядом в моменты их маленьких побед. Именно они делают людей действительно счастливыми. Снимайте на видео не только детские праздники, но и просто ваши каждодневные приключения. Дети растут быстро, и мы редко это замечаем, а видео помогают не упускать приятные воспоминания.
"Желаю родителям доверительных отношений со своими детьми. Чтобы в любой жизненной ситуации вы могли поговорить на равных по душам, не осуждая, а поддерживая друг друга", — говорит Сергей.