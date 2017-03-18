Латвиец Сергей Урбан живет в Англии, воспитывает с женой двух сыновей и не без гордости называет себя "папой на полной ставке". Работая из дома, он придумывает веселые и развивающие игры, интересные не только его детям, но и двум миллионам подписчиков его блогов. Своей историей и секретом успеха Сергей поделился с порталом DELFI.

Сергею 34 года. Закончив школу, он по совету специалиста по профориентации подался в экономисты. Какое-то время работа по профессии доставляла удовольствие. Но позже оказалось, что Сергею с его математическим складом ума интереснее программировать. А проект TheDadLab помог раскрыть его творческую жилку. Да так помог, что если сложить всех подписчиков этого "инстапапы", то их сумма превысит количество жителей Латвии.

"Я не учитель и не ученый, я просто папа Макса (2 года) и Алекса (4 года), делящийся историей своего отцовства", - пишет Сергей. Но далеко не каждому родителю в голову приходят идеи, вырастающие в столь масштабные проекты.



A post shared by Sergei Urban (@thedadlab) on Feb 9, 2017 at 7:32am PST





"Мы с женой достаточно долго занимались интернет-проектами, и у нас уже было несколько успешных сайтов. Но моя роль в работе сводилась исключительно к решению технических вопросов, и в какой-то момент захотелось проявить креативность и сделать что-то свое. И тогда по совету жены я открыл свою страничку в Instagram , а потом уже и на Facebook Youtube . На тот момент у нас уже были дети, и поэтому мой выбор был очевиден. Я хотел создать нечто полезное, и первичная цель была делиться моими находками уникальных детских игрушек, которые не только развлекают ребенка, но и в игровой форме развивают. Позже я стал выставлять видео с экспериментами, которые воспринимаются детьми как волшебство, но при этом их очень легко сделать, используя то, что есть в каждом доме", — рассказывает Сергей. И говорит, что без поддержки жены реализовать такой проект ему вряд ли удалось.





Секрет популярности "папы на полной ставке", по его словам, кроется в необычной комбинации разных факторов: "Свою роль играет и то, что я — отец, занимающийся детьми, и их выразительные лица, и подборка невероятно простых занятий, которые одновременно интересны и полезны, а также неизвестно откуда взявшиеся у меня способности к съемке и своеобразный стиль обработки фото и видео".