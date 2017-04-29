Специалисты протестировали искусственную матку на ягнятах. Животные родились на сроке, эквивалентном 23-24 неделе беременности у человека (с точки зрения уровня развития легких). Ученые говорят, что в утробе матери легкие ребенка заполнены жидкостью. Когда ребенок рождается раньше срока, ему приходится дышать воздухом. Это может привести к негативным последствиям. Искусственная матка позволяет решить данную проблему. Кроме того, среда в контейнере стерильна.





Ягнята находились в устройстве в течение 4 недель. Исследователи подчеркивают: срок был ограничен не возможностями системы, а протоколом эксперимента. Специалистам удалось успешно вырастить в искусственной матке 6 ягнят. После часть животных усыпили, чтобы изучить, как искусственная среда повлияла на развитие их дыхательной, нервной и кровеносной систем. Остальные животные продолжили нормально развиваться.





Важное отличие между ягнятами и людьми заключается в том, что у ягнят раньше созревает зародышевый (герминальный) матрикс. В нем зарождаются нейроны и глиальные клетки мозга. Среди сильно недоношенных детей часто встречаются кровоизлияния в герминальный матрикс. Однако, по словам ученых, искусственная матка позволит снизить риск данного осложнения, так как его связывают с механической вентиляцией легких.





Также исследователи отмечают, что не зарегистрировали ни одного случая образования тромбов. Правда, специалисты вводили животным небольшие дозы гепарина, препятствующего свертыванию крови. Но, скорее всего, в будущем можно будет обойтись без него. Ученые планируют усовершенствовать устройство. Они хотят сделать его похожим на обычный инкубатор. Исследователи надеются, что доклинические испытания на животных будут проведены в ближайшие 2-3 года. В медицинскую практику искусственные матки могут войти уже через 10 лет.