LV

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

DELFI Woman
Оставить комментарий
Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства
Foto: facebook.com/ParkerAndHem
Марианна Ходаш
редактор DELFI Woman

Безусловно, любой спорт поможет ввести в жизнь ребенка дисциплину, но восточные единоборства дают гораздо больше — включая в себя целый комплекс философских учений, они помогают воспитать цельную личность и меняют мировоззрение человека. Рижский тренер-энтузиаст, чемпион Европы и бронзовый призер Чемпионата мира по Кунг-фу, Александр Горский рассказал DELFI Woman о том, какими принципами руководствуется в работе со своими воспитанниками, почему труд важнее таланта, а лучшие драки — те, которых удается избежать.

Вот уже семь лет Александр делом своей жизни считает воспитание маленьких кунгфуистов. Первое высшее образование тренера — филологическое, в юности он занимался бальными танцами, вольной борьбой и баскетболом, но настоящими своими героями, как и множество мальчишек того времени, он с детства считал Джеки Чана, Брюса Ли и Ван Дамма. По словам Александра, каждому ребенку стоит иметь подобные идеалы — это помогает развить стремление к лучшей версии себя. Более того, он считает, что и настоящий тренер должен в глазах своих воспитанников быть героем не меньшим, чем телевизионные.
"Существует несколько типов тренерских личностей. А самые полярные друг другу "версии" — это "тренер-тиран" и "тренер-друг". Так вот, талантливый воспитатель должен уметь сочетать авторитарный подход с дружеским, всегда находясь где-то посередине. Дети должны воспринимать тебя как положительного героя, а нагружать можно только тех спортсменов, которые сами знают, для чего им это нужно. Как правило, тут речь идет о ребятах постарше. Новичкам и младшим воспитанникам нужны игры и дополнительная мотивация, иначе они быстро потеряют интерес к занятиям. На начальном этапе им нужно просто прививать любовь к спорту. В то же время, если ты с учениками пересюсюкаешься, они не будут воспринимать тебя всерьез. Именно поэтому в восточных единоборствах так важна дисциплина. Хочешь что-то сказать — сначала подними руку. Хочешь обратиться к старшему ученику или тренеру — обращайся на "вы". Намусорил — убери", — объясняет Александр.

Ты должен быть для учеников кем-то вроде супергероя, должен все уметь — никому не нужен тренер, который только говорит заумные фразы, но при этом стоит посреди зала и ничего не делает. Александр Горский.

По словам Александра, вырастить спортсмена — далеко не главная задача настоящего тренера. Он считает, что победы на соревнованиях и медали — лишь "оберточная" сторона спорта.

"Своей основной миссией я вижу не воспитание спортсмена, ведь до вершины доходят лишь единицы. И я не считаю, что это самое главное. Гораздо важнее воспитать хорошего человека. Я сам до сих пор участвую в соревнованиях, но в каждом из этих путешествий мне впечатления от прекрасных мест, обмена опытом и новых знакомства гораздо милее выхода на ковер. Просто путь к победе гораздо важнее, чем сам ее факт", — утверждает тренер.

Он также верит, что в Кунг-фу философия стоит прежде спортивной составляющей: "Все почему-то всегда стремятся все усложнять — людям нужно верить в сидящего на облаке старца с седой бородой, придавать всему оттенок мистицизма, а ведь в центре философии Кунг-фу все очень просто — это Дао и Дэ. Условно эти понятия определяют как "путь" и "добродетель" или "совершенство". Практика Кунг-фу — это константное осознание своего пути, следование ему и практика добродетели. В этом восточные единоборства вообще и отличаются от западных, где все сводится к стремлению любой ценой победить своего противника. По сути, я просто стараюсь привить своим ученикам правильные идеалы, научить их основам, умению отличать плохое от хорошего, уважать старших, сверстников и себя", — объясняет Александр.

Учеба — не обязательно что-то, что сразу дается легко — в этом весь смысл. Поэтому даже те самые "старцы на облаке", которыми большинство представляет великих мастеров Кунг-фу, учатся до самого последнего дня своей жизни.

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства
Foto: Privātais arhīvs

По его словам, жизненным метанавыкам обычно детей должны учить родители, но часто происходит иначе. И тренеру приходится "заполнять эти пробелы".

"Чаще всего ко мне приводят детей в возрасте 7-8 лет. В этот момент родители отнюдь не всегда являются для детей главным авторитетом, и в этом случае тренер приходит на помощь. Если родители согласны работать над воспитанием ребенка "в треугольнике" с тренером — они могут добиться гораздо лучших результатов. А что требуется от родителей? В любом деле важно учить детей не сдаваться при первых неудачах. Речь идет не только о спорте. Есть такое дело — "синдром первой двойки". Вот первоклашки приходят в школу, и кто-то получает свою первую пятерку, а кто-то — двойку. Тут у одних появляется мотивация, а другие с ходу опускают руки. Неудачи запускают защитные механизмы которые выражаются в отторжении учебы, спорта и чего угодно. Именно здесь родители должны сыграть главную роль — мотивировать ребенка и направить его на путь к достижению цели", — рассказывает Александр.

При этом он полагает, что справедливо считать обучение процессом обоюдным. А чему же могут научить тренера его воспитанники?

"Общаясь с детьми, ты переносишься в их информационное поле — я не стараюсь быть таким тренером, который делает вид, что ему интересно. Знаете, со взрослыми бывает скучнее общаться, чем с детьми, у которых отсутствуют шаблоны и стереотипы. Они более оригинальны и непредсказуемы. У детей можно очень многому научиться — терпению, доброте, открытости, непосредственности… Порой я даже не знаю, кто из нас большему друг у друг научился за эти 7 лет", — признается Александр.

Талант в спорте слишком переоценен. Если ты постоянно и усердно работаешь над собой, то ты добьешься целей. Тут уместно выражение "гений труда" — если можешь заставить себя работать, то получишь результат. Александр Горский.

В то время как у многих людей боевые искусства ассоциируются с поединками, тренер подчеркивает, что Кунг-фу учит защищать себя, и не в коем случае не драться, если драки можно избежать.

"У настоящего воина меч всегда в ножнах. Ни один нормальный тренер не будет учить своих воспитанников намеренно вступать в конфликты. Тут важно понять, что в любой драке ты можешь победить соперника, но всегда также присутствует вероятность, что победить могут тебя. И потом, есть же инстинкт самосохранения. Даже если ты мастерски владеешь единоборствами, против ножа или пистолета в жизни ты пойти не сможешь. Поэтому и самые крутые спортсмены убегают иногда. Это не признак трусости, а простая адекватность. И это подтвердит любой эксперт по самообороне. Лучшая драка — та, которой удалось избежать", — объясняет Александр, добавляя, что все же учит каждого маленького кунгфуиста в своей группе "рыцарскому поведению" — заступаться за слабых, стремиться у справедливости и не проявлять малодушие.

Но Кунг-фу интересно еще и тем, что это один из немногих видов спорта, в которых девочки могут тренироваться с мальчиками абсолютно на равных. А исходит это из самой философии боевого искусства, в котором полагаться стоит не на грубую силу, а на гибкость (в том числе и гибкость мышления), а также на легкость и ловкость. Китайские боевые искусства вообще славятся своей красотой легкостью и изяществом. В доказательство этому — небольшая история о вдохновляющей ученице Александра, которая через семь месяцев тренировок смогла занять второе место на Рижском кубке.


"Это доказывает, что любой ребенок, вставший на путь боевых искусств, своим трудом и терпением может добиться поставленных целей", — резюмирует Александр.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Ребенок — чемпион с пеленок: советы доктора

Ребенок — чемпион с пеленок: советы доктора
Кундалини-йога для детей — шанс избежать ежедневного стресса

Кундалини-йога для детей — шанс избежать ежедневного стресса
Почему дети должны становиться тем, кем хотят

Почему дети должны становиться тем, кем хотят
Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически

Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически

Пять советов, которые помогут вам завоевать доверие окружающих людей

Пять советов, которые помогут вам завоевать доверие окружающих людей

подробнее
Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой

Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой

20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном

20 причин начинать свой день со стакана воды с лимоном

Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически

Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически

подробнее
Только на woman
roulinga

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри