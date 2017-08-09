Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Безусловно, любой спорт поможет ввести в жизнь ребенка дисциплину, но восточные единоборства дают гораздо больше — включая в себя целый комплекс философских учений, они помогают воспитать цельную личность и меняют мировоззрение человека. Рижский тренер-энтузиаст, чемпион Европы и бронзовый призер Чемпионата мира по Кунг-фу, Александр Горский рассказал DELFI Woman о том, какими принципами руководствуется в работе со своими воспитанниками, почему труд важнее таланта, а лучшие драки — те, которых удается избежать.

Вот уже семь лет Александр делом своей жизни считает воспитание маленьких кунгфуистов. Первое высшее образование тренера — филологическое, в юности он занимался бальными танцами, вольной борьбой и баскетболом, но настоящими своими героями, как и множество мальчишек того времени, он с детства считал Джеки Чана, Брюса Ли и Ван Дамма. По словам Александра, каждому ребенку стоит иметь подобные идеалы — это помогает развить стремление к лучшей версии себя. Более того, он считает, что и настоящий тренер должен в глазах своих воспитанников быть героем не меньшим, чем телевизионные.



A post shared by Alexander Gorsky (@kungfu_parker) on Jul 1, 2017 at 9:24am PDT

"Существует несколько типов тренерских личностей. А самые полярные друг другу "версии" — это "тренер-тиран" и "тренер-друг". Так вот, талантливый воспитатель должен уметь сочетать авторитарный подход с дружеским, всегда находясь где-то посередине. Дети должны воспринимать тебя как положительного героя, а нагружать можно только тех спортсменов, которые сами знают, для чего им это нужно. Как правило, тут речь идет о ребятах постарше. Новичкам и младшим воспитанникам нужны игры и дополнительная мотивация, иначе они быстро потеряют интерес к занятиям. На начальном этапе им нужно просто прививать любовь к спорту. В то же время, если ты с учениками пересюсюкаешься, они не будут воспринимать тебя всерьез. Именно поэтому в восточных единоборствах так важна дисциплина. Хочешь что-то сказать — сначала подними руку. Хочешь обратиться к старшему ученику или тренеру — обращайся на "вы". Намусорил — убери", — объясняет Александр.

Ты должен быть для учеников кем-то вроде супергероя, должен все уметь — никому не нужен тренер, который только говорит заумные фразы, но при этом стоит посреди зала и ничего не делает. Александр Горский. По словам Александра, вырастить спортсмена — далеко не главная задача настоящего тренера. Он считает, что победы на соревнованиях и медали — лишь "оберточная" сторона спорта.

"Своей основной миссией я вижу не воспитание спортсмена, ведь до вершины доходят лишь единицы. И я не считаю, что это самое главное. Гораздо важнее воспитать хорошего человека. Я сам до сих пор участвую в соревнованиях, но в каждом из этих путешествий мне впечатления от прекрасных мест, обмена опытом и новых знакомства гораздо милее выхода на ковер. Просто путь к победе гораздо важнее, чем сам ее факт", — утверждает тренер.







A post shared by Alexander Gorsky (@kungfu_parker) on May 27, 2017 at 6:58am PDT

Он также верит, что в Кунг-фу философия стоит прежде спортивной составляющей: "Все почему-то всегда стремятся все усложнять — людям нужно верить в сидящего на облаке старца с седой бородой, придавать всему оттенок мистицизма, а ведь в центре философии Кунг-фу все очень просто — это Дао и Дэ. Условно эти понятия определяют как "путь" и "добродетель" или "совершенство". Практика Кунг-фу — это константное осознание своего пути, следование ему и практика добродетели. В этом восточные единоборства вообще и отличаются от западных, где все сводится к стремлению любой ценой победить своего противника. По сути, я просто стараюсь привить своим ученикам правильные идеалы, научить их основам, умению отличать плохое от хорошего, уважать старших, сверстников и себя", — объясняет Александр.

Учеба — не обязательно что-то, что сразу дается легко — в этом весь смысл. Поэтому даже те самые "старцы на облаке", которыми большинство представляет великих мастеров Кунг-фу, учатся до самого последнего дня своей жизни.

Foto: Privātais arhīvs

По его словам, жизненным метанавыкам обычно детей должны учить родители, но часто происходит иначе. И тренеру приходится "заполнять эти пробелы".







"Чаще всего ко мне приводят детей в возрасте 7-8 лет. В этот момент родители отнюдь не всегда являются для детей главным авторитетом, и в этом случае тренер приходит на помощь. Если родители согласны работать над воспитанием ребенка "в треугольнике" с тренером — они могут добиться гораздо лучших результатов. А что требуется от родителей? В любом деле важно учить детей не сдаваться при первых неудачах. Речь идет не только о спорте. Есть такое дело — "синдром первой двойки". Вот первоклашки приходят в школу, и кто-то получает свою первую пятерку, а кто-то — двойку. Тут у одних появляется мотивация, а другие с ходу опускают руки. Неудачи запускают защитные механизмы которые выражаются в отторжении учебы, спорта и чего угодно. Именно здесь родители должны сыграть главную роль — мотивировать ребенка и направить его на путь к достижению цели", — рассказывает Александр.





A post shared by Alexander Gorsky (@kungfu_parker) on Apr 1, 2017 at 4:40pm PDT

При этом он полагает, что справедливо считать обучение процессом обоюдным. А чему же могут научить тренера его воспитанники?







"Общаясь с детьми, ты переносишься в их информационное поле — я не стараюсь быть таким тренером, который делает вид, что ему интересно. Знаете, со взрослыми бывает скучнее общаться, чем с детьми, у которых отсутствуют шаблоны и стереотипы. Они более оригинальны и непредсказуемы. У детей можно очень многому научиться — терпению, доброте, открытости, непосредственности… Порой я даже не знаю, кто из нас большему друг у друг научился за эти 7 лет", — признается Александр.

Талант в спорте слишком переоценен. Если ты постоянно и усердно работаешь над собой, то ты добьешься целей. Тут уместно выражение "гений труда" — если можешь заставить себя работать, то получишь результат. Александр Горский.

В то время как у многих людей боевые искусства ассоциируются с поединками, тренер подчеркивает, что Кунг-фу учит защищать себя, и не в коем случае не драться, если драки можно избежать.





"У настоящего воина меч всегда в ножнах. Ни один нормальный тренер не будет учить своих воспитанников намеренно вступать в конфликты. Тут важно понять, что в любой драке ты можешь победить соперника, но всегда также присутствует вероятность, что победить могут тебя. И потом, есть же инстинкт самосохранения. Даже если ты мастерски владеешь единоборствами, против ножа или пистолета в жизни ты пойти не сможешь. Поэтому и самые крутые спортсмены убегают иногда. Это не признак трусости, а простая адекватность. И это подтвердит любой эксперт по самообороне. Лучшая драка — та, которой удалось избежать", — объясняет Александр, добавляя, что все же учит каждого маленького кунгфуиста в своей группе "рыцарскому поведению" — заступаться за слабых, стремиться у справедливости и не проявлять малодушие.





A post shared by Alexander Gorsky (@kungfu_parker) on Feb 16, 2017 at 3:59am PST

Но Кунг-фу интересно еще и тем, что это один из немногих видов спорта, в которых девочки могут тренироваться с мальчиками абсолютно на равных. А исходит это из самой философии боевого искусства, в котором полагаться стоит не на грубую силу, а на гибкость (в том числе и гибкость мышления), а также на легкость и ловкость. Китайские боевые искусства вообще славятся своей красотой легкостью и изяществом. В доказательство этому — небольшая история о вдохновляющей ученице Александра, которая через семь месяцев тренировок смогла занять второе место на Рижском кубке.











"Это доказывает, что любой ребенок, вставший на путь боевых искусств, своим трудом и терпением может добиться поставленных целей", — резюмирует Александр.