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Не обязательно отказываться от пива и шоколада. Хилари Дафф раскрыла секреты своего питания

DELFI Woman
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Не обязательно отказываться от пива и шоколада. Хилари Дафф раскрыла секреты своего питания
Foto: AP/Scanpix

Американская певица и актриса Хилари Дафф принадлежит к той категории людей, которые любят вкусно поесть, но при этом потрясающе выглядят. Дафф поделилась секретами своего питания, и рассказала о своей любви к картошке фри, пиву и шоколаду, пишет Good Housekeeping.

Американская актриса не может справиться только с одной привычкой. Она знает, что это противоречит современным тенденциям, но она не может отказаться от коровьего молока: "Все вокруг недоумевают, как я могу пить коровье молоко. Но это так, я обожаю его".

Сегодня, когда палео и прочие диеты стали так распространены, все большую и большую популярность обретает отказ от сахара, молочных продуктов и углеводов. Голливудская знаменитость Хилари Дафф старается ограничивать себя в сладком и молочке, но не может устоять от возможности побаловать себя вечером бокалом пива на вечеринке.

Как раз перед одной из таких вечеринок Хилари нашла несколько минут, чтобы рассказать о том, как и чем она обычно питается. Расписание всегда разное, ведь иногда съемки могут затянуться аж до 5 утра. Дафф даже поделилась своим секретным ингредиентом шоколадного торта.

Не обязательно отказываться от пива и шоколада. Хилари Дафф раскрыла секреты своего питания
Foto: AP/Scanpix

Каждый день — один из трех завтраков

Хилари обычно начинает свой день одним из трех завтраков: овсянкой, тостами или шейком. Но это не просто быстрые хлопья из пакетика или тосты с маслом — здесь есть своя хитрость, чтобы сделать завтрак здоровым и вкусным.

Дафф добавляет в овсянку немного миндального масла, чтобы увеличить количество белка, а чтобы немного подсластить кашу — белый изюм и кленовый сироп.

Хиллари готовит тосты с двумя видами топпинга — с яичным белком и сыром или с авокадо и томатами. В любом случае актриса выбирает хлеб без муки, который готовится из пророщенных зерен — никакого белого хлеба, только белок, клетчатка и витамины В и С.

Дафф предпочитает два вида шейков — зеленый и белковый. Зеленый готовится из шпината, римского салата, сельдерея, петрушки, груши, яблока, половинки банана и лимонного сока, а белковый — из порошкового белка, черники, льда, миндального молока и иногда с добавлением коровьего. "Иногда я кладу в шейк немного авокадо, чтобы добавить полезных жиров", — говорит Хилари. Она использует готовый порошковый белок с ванильным вкусом на основе яичного белка.

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Jun 24, 2017 at 1:26pm PDT

На обед — нежирное мясо

"Обычно на обед я ем салат, богато приправленный белком. Я не очень люблю куриное филе, скорее предпочту салат с бургером с индюшатиной и салатом или салат с ломтиком рыбы. Кстати, обожаю картошку фри с салатом. Если я заказываю салат, а он весь такой правильный и полезный, то я обязательно закажу к нему еще картошку фри на всех", — признается Хилари.

Вечером можно расслабиться

Когда дело касается ужина, тот тут Хилари уже вздыхает с облегчением. Она часто ужинает в ресторанах или готовит вместе со своим 5-летним сыном Лукой. Они могут приготовить морские гребешки в соусе карри по палео-рецепту или поджарить стейки с ананасами или персиками. "Ананасы очень здорово готовить на гриле, и они безумно вкусные", — восклицает Дафф.

Если Хилари ужинает не дома, то она может позволить себе коктейль. Дома она пьет вино или пиво и не особо себя ограничивает: "Я люблю выпить бокал пива или вина. Или два. Или три. Я не ставлю себя в строгие рамки, если только мне не предстоят съемки". В таких случаях она иногда пользуется услугой доставки еды и полностью исключает алкоголь: "Я просто вычеркиваю такую возможность из головы".

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Sep 28, 2016 at 8:53am PDT

Ее любимое блюдо приводит окружающих в ужас

"Я родом из Техаса, и я люблю хороший стейк", —говорит Дафф и добавляет, что она предпочитает стейк с кровью, а ее друзья, мягко говоря, не разделяют этой страсти.

Зато они с удовольствием вместе уплетают другое ее любимое блюдо: "Я безумно люблю картошку фри и сырные платы. Я не привереда и люблю разную еду", — рассказывает Хилари.

Актриса почти не ест макароны, если только она не в Италии: "Я почти не готовлю пасту, вместо нее я готовлю рис". Но иногда она готовит лапшу с маслом и пармезаном для сына Луки.

Правильно питаться — действительно сложно

Когда твоя сестра ведет кулинарное шоу на телевидении и ведет свой кулинарный блог, сложно оставаться в форме: "Моя сестра часто зовет меня попробовать ее новый рецепт. И это будет не одно блюдо, а как минимум три версии, которые надо попробовать и выбрать ту, которая попадет в ее шоу или в блог. Вокруг меня всегда много еды".

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Jun 12, 2017 at 10:58am PDT

Сестра Хилари, Хэйли Дафф, утверждает, что сложнее всего противиться выпечке Хиллари: "Она много печет и это один из самых больших соблазнов. У нее получается потрясающее кружевное печенье и фантастический шоколадный торт из черной фасоли".

Шоколадный торт из черной фасоли?! По словам Хэйли, фасоль совершенно не чувствуется, но это отличный заменитель муки, богатый клетчаткой, и торт получается без глютена. Хилари говорит, что черную фасоль можно заменить авокадо (и нет, торт не будет похож на гуакамоле).

Хилари говорит, что торт получается настолько вкусным, что даже ее жених, отличающийся разборчивостью в еде, был от него в восторге. "Он съел его целиком. Но самое интересное, что, будучи знатоком тортов и сладостей, он даже не заподозрил в торте фасоль", — смеется Дафф.

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DELFI Woman

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