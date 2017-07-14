Не обязательно отказываться от пива и шоколада. Хилари Дафф раскрыла секреты своего питания

Американская певица и актриса Хилари Дафф принадлежит к той категории людей, которые любят вкусно поесть, но при этом потрясающе выглядят. Дафф поделилась секретами своего питания, и рассказала о своей любви к картошке фри, пиву и шоколаду, пишет Good Housekeeping.

Американская актриса не может справиться только с одной привычкой. Она знает, что это противоречит современным тенденциям, но она не может отказаться от коровьего молока: "Все вокруг недоумевают, как я могу пить коровье молоко. Но это так, я обожаю его".





Сегодня, когда палео и прочие диеты стали так распространены, все большую и большую популярность обретает отказ от сахара, молочных продуктов и углеводов. Голливудская знаменитость Хилари Дафф старается ограничивать себя в сладком и молочке, но не может устоять от возможности побаловать себя вечером бокалом пива на вечеринке.





Как раз перед одной из таких вечеринок Хилари нашла несколько минут, чтобы рассказать о том, как и чем она обычно питается. Расписание всегда разное, ведь иногда съемки могут затянуться аж до 5 утра. Дафф даже поделилась своим секретным ингредиентом шоколадного торта.

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Каждый день — один из трех завтраков Хилари обычно начинает свой день одним из трех завтраков: овсянкой, тостами или шейком. Но это не просто быстрые хлопья из пакетика или тосты с маслом — здесь есть своя хитрость, чтобы сделать завтрак здоровым и вкусным.

Дафф добавляет в овсянку немного миндального масла, чтобы увеличить количество белка, а чтобы немного подсластить кашу — белый изюм и кленовый сироп.

Хиллари готовит тосты с двумя видами топпинга — с яичным белком и сыром или с авокадо и томатами. В любом случае актриса выбирает хлеб без муки, который готовится из пророщенных зерен — никакого белого хлеба, только белок, клетчатка и витамины В и С.

Дафф предпочитает два вида шейков — зеленый и белковый. Зеленый готовится из шпината, римского салата, сельдерея, петрушки, груши, яблока, половинки банана и лимонного сока, а белковый — из порошкового белка, черники, льда, миндального молока и иногда с добавлением коровьего. "Иногда я кладу в шейк немного авокадо, чтобы добавить полезных жиров", — говорит Хилари. Она использует готовый порошковый белок с ванильным вкусом на основе яичного белка.



A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Jun 24, 2017 at 1:26pm PDT

На обед — нежирное мясо "Обычно на обед я ем салат, богато приправленный белком. Я не очень люблю куриное филе, скорее предпочту салат с бургером с индюшатиной и салатом или салат с ломтиком рыбы. Кстати, обожаю картошку фри с салатом. Если я заказываю салат, а он весь такой правильный и полезный, то я обязательно закажу к нему еще картошку фри на всех", — признается Хилари. Вечером можно расслабиться Когда дело касается ужина, тот тут Хилари уже вздыхает с облегчением. Она часто ужинает в ресторанах или готовит вместе со своим 5-летним сыном Лукой. Они могут приготовить морские гребешки в соусе карри по палео-рецепту или поджарить стейки с ананасами или персиками. "Ананасы очень здорово готовить на гриле, и они безумно вкусные", — восклицает Дафф.

Если Хилари ужинает не дома, то она может позволить себе коктейль. Дома она пьет вино или пиво и не особо себя ограничивает: "Я люблю выпить бокал пива или вина. Или два. Или три. Я не ставлю себя в строгие рамки, если только мне не предстоят съемки". В таких случаях она иногда пользуется услугой доставки еды и полностью исключает алкоголь: "Я просто вычеркиваю такую возможность из головы".

A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Sep 28, 2016 at 8:53am PDT Ее любимое блюдо приводит окружающих в ужас "Я родом из Техаса, и я люблю хороший стейк", —говорит Дафф и добавляет, что она предпочитает стейк с кровью, а ее друзья, мягко говоря, не разделяют этой страсти.

Зато они с удовольствием вместе уплетают другое ее любимое блюдо: "Я безумно люблю картошку фри и сырные платы. Я не привереда и люблю разную еду", — рассказывает Хилари.

Актриса почти не ест макароны, если только она не в Италии: "Я почти не готовлю пасту, вместо нее я готовлю рис". Но иногда она готовит лапшу с маслом и пармезаном для сына Луки. Правильно питаться — действительно сложно Когда твоя сестра ведет кулинарное шоу на телевидении и ведет свой кулинарный блог, сложно оставаться в форме: "Моя сестра часто зовет меня попробовать ее новый рецепт. И это будет не одно блюдо, а как минимум три версии, которые надо попробовать и выбрать ту, которая попадет в ее шоу или в блог. Вокруг меня всегда много еды".



A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) on Jun 12, 2017 at 10:58am PDT