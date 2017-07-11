Пять токсичных продуктов, которые срочно пора прекратить давать детям

Здоровье детей начинается с питания. Любые нарушения в еде приводят к проблемам со здоровьем, причем как с физическим, так и с психологическим. То, чем вы кормите их сегодня, скажется на них завтра. Вместе с Power Of Positivity мы разобрались, какие продукты стоит исключить из рациона ваших детей.
Еда, питание и культура трапезы — важнейшие вещи, которым вы можете научить ваших детей. Ведь еда служит топливом для активной и успешной жизни, знание продуктов и их питательных свойств поможет составить здоровое и сбалансированное меню, а культура трапезы учит наслаждаться обедами с семьей и друзьями.
Большинство людей понимает, что львиная доля продуктов на полках магазинов вредна для здоровья. Консервированные фрукты оказываются утопленными в кукурузном сиропе, сухие завтраки — это хрустящий сахар, молоко содержит химикаты и так далее.
Все мы понимаем (хорошо, должны понимать) важность сбалансированной и питательной диеты. Ведь именно через еду мы получаем все необходимые элементы для нормальной работы тела и мозга.
Мы собрали в короткий список пять продуктов, которых нужно по возможности избегать в питании, а также делимся простыми и эффективными советами, которые помогут вам предотвратить множество проблем со здоровьем детей.
Чтобы ребенок был здоровым и счастливым:
• Каждый день давайте ему овощи и фрукты;
• Покупайте свежие овощи и фрукты. Замороженные и консервированные (с несладким сиропом) менее предпочтительны;
• Обеспечьте его здоровым источником белка: курицой, орехами, рыбой, яйцами, индейкой;
• Выбирайте цельнозерновой хлеб и продукты;
• Старайтесь избегать жирных молочных продуктов;
• Следите за тем, чтобы ребенок всегда пил достаточно воды: в возрасте от 5 до 8 лет надо выпивать 5 стаканов объемом 250 миллилитров, от 9 до 12 лет — 7 стаканов, от 13 лет — 8-10 стаканов;
• Ограничьте или не покупайте фастфуд;
• Будьте примером — показывайте свои привычки здорового питания;
• Читайте состав на этикетках и уточняйте безопасность продуктов.