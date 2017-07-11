LV

Пять токсичных продуктов, которые срочно пора прекратить давать детям

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 6
Переработанное мясо
Пять токсичных продуктов, которые срочно пора прекратить давать детям
Foto: Shutterstock

Здоровье детей начинается с питания. Любые нарушения в еде приводят к проблемам со здоровьем, причем как с физическим, так и с психологическим. То, чем вы кормите их сегодня, скажется на них завтра. Вместе с Power Of Positivity мы разобрались, какие продукты стоит исключить из рациона ваших детей.

Большинство людей понимает, что львиная доля продуктов на полках магазинов вредна для здоровья. Консервированные фрукты оказываются утопленными в кукурузном сиропе, сухие завтраки — это хрустящий сахар, молоко содержит химикаты и так далее.

Все мы понимаем (хорошо, должны понимать) важность сбалансированной и питательной диеты. Ведь именно через еду мы получаем все необходимые элементы для нормальной работы тела и мозга.

Еда, питание и культура трапезы — важнейшие вещи, которым вы можете научить ваших детей. Ведь еда служит топливом для активной и успешной жизни, знание продуктов и их питательных свойств поможет составить здоровое и сбалансированное меню, а культура трапезы учит наслаждаться обедами с семьей и друзьями.

Мы собрали в короткий список пять продуктов, которых нужно по возможности избегать в питании, а также делимся простыми и эффективными советами, которые помогут вам предотвратить множество проблем со здоровьем детей.

Чтобы ребенок был здоровым и счастливым:

• Каждый день давайте ему овощи и фрукты;
• Покупайте свежие овощи и фрукты. Замороженные и консервированные (с несладким сиропом) менее предпочтительны;
• Обеспечьте его здоровым источником белка: курицой, орехами, рыбой, яйцами, индейкой;
• Выбирайте цельнозерновой хлеб и продукты;
• Старайтесь избегать жирных молочных продуктов;
• Следите за тем, чтобы ребенок всегда пил достаточно воды: в возрасте от 5 до 8 лет надо выпивать 5 стаканов объемом 250 миллилитров, от 9 до 12 лет — 7 стаканов, от 13 лет — 8-10 стаканов;
• Ограничьте или не покупайте фастфуд;
• Будьте примером — показывайте свои привычки здорового питания;
• Читайте состав на этикетках и уточняйте безопасность продуктов.
1 6
Переработанное мясо

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

5 любимых детских блюд из полезных ингредиентов

5 любимых детских блюд из полезных ингредиентов
7 советов диетологов, которые помогут отучить вашего ребенка есть сладкое

7 советов диетологов, которые помогут отучить вашего ребенка есть сладкое
Растем здоровыми: 10 продуктов, полезных для вашего ребенка

Растем здоровыми: 10 продуктов, полезных для вашего ребенка
Пять токсичных продуктов, которые срочно пора прекратить давать детям

Пять токсичных продуктов, которые срочно пора прекратить давать детям

Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде

Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде "кока-кольного" загара

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером

Sofija Lorēna

Эликсир молодости или действенная маска для лица от Софи Лорен

Пять вещей, которыми точно не стоит жертвовать ради карьеры

Пять вещей, которыми точно не стоит жертвовать ради карьеры

подробнее
Пять вещей, которыми точно не стоит жертвовать ради карьеры

Пять вещей, которыми точно не стоит жертвовать ради карьеры

Мальчик или муж: как понять, что ваш партнер не созрел для серьезных отношений

Мальчик или муж: как понять, что ваш партнер не созрел для серьезных отношений

Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде

Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде "кока-кольного" загара

Sofija Lorēna

Эликсир молодости или действенная маска для лица от Софи Лорен

Сочная и яркая вишня: почему она так полезна для нашего здоровья

Сочная и яркая вишня: почему она так полезна для нашего здоровья

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Он будет боготворить вас, если управлять им через заботу. Правила жизни Тины Кароль

Он будет боготворить вас, если управлять им через заботу. Правила жизни Тины Кароль

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus