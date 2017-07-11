Пять токсичных продуктов, которые срочно пора прекратить давать детям

Здоровье детей начинается с питания. Любые нарушения в еде приводят к проблемам со здоровьем, причем как с физическим, так и с психологическим. То, чем вы кормите их сегодня, скажется на них завтра. Вместе с Power Of Positivity мы разобрались, какие продукты стоит исключить из рациона ваших детей.

Большинство людей понимает, что львиная доля продуктов на полках магазинов вредна для здоровья. Консервированные фрукты оказываются утопленными в кукурузном сиропе, сухие завтраки — это хрустящий сахар, молоко содержит химикаты и так далее.

Все мы понимаем (хорошо, должны понимать) важность сбалансированной и питательной диеты. Ведь именно через еду мы получаем все необходимые элементы для нормальной работы тела и мозга.

Еда, питание и культура трапезы — важнейшие вещи, которым вы можете научить ваших детей. Ведь еда служит топливом для активной и успешной жизни, знание продуктов и их питательных свойств поможет составить здоровое и сбалансированное меню, а культура трапезы учит наслаждаться обедами с семьей и друзьями.

Мы собрали в короткий список пять продуктов, которых нужно по возможности избегать в питании, а также делимся простыми и эффективными советами, которые помогут вам предотвратить множество проблем со здоровьем детей.

Чтобы ребенок был здоровым и счастливым: