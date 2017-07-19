Ученые: западная диета вызывает воспаление печени

Западная диета — это питание с большим количеством продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, а также жареной, соленой и сладкой пищи, в том числе и продуктов, прошедших сильную обработку. Жирная и высококалорийная пища вредит не только вашей фигуре, но и губит вашу печень — к такому выводу пришли ученые из калифорнийского университета в Дейвисе, США, пишет United Press International.

Ученые из калифорнийского университета в Дейвисе провели исследование на мышах, и выяснили, что западная диета вызывает воспаления в печени.





"Мы знаем, что развитие жирового гепатоза печени приводит к стеатогепатиту (воспалению печени из-за ее ожирения) и является причиной повреждений печени и появлению рака. Так как 70% кровотока печень получает из кишечника, то важно понимать, как кишечник способствует развитию болезней печени", — рассказывает Ю-Чжуй Ивонн Ван, профессор и вице-председатель отделения патологий и лабораторной медицины калифорнийского университета в Дейвисе.





"Наши данные свидетельствуют о том, что диета, пол и различные антибиотики изменяют кишечную микробиоту, профиль желчных кислот и влияют на воспалительные процессы в печени", — продолжает она.

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Ученые использовали мышей, у которых фарнезоидный Х-рецептор (FRX) из желчной кислоты. "Наше исследование показало, что Западная диета увеличивает воспалительные реакции и обладает комплексным эффектом. Результаты использования антибиотиков для уменьшения воспаления отличались в зависимости от питания мышей", — объясняет Ван.





Исследователи кормили мышей согласно разным типам диет, в том числе и западной диете, которая предполагает высокое содержание жира и сахара, а затем вводили антибиотики широкого спектра действия, которые уничтожали большую часть кишечной микрофлоры и по разному влияли на мышей с отсутствующим FXR.





Коктейль из антибиотиков смог нейтрализовать воспаление в печени у контрольной группы мышей, но это же сочетание не смогло устранить воспаление печени у мышей с отсутствующим FXR.





"Наши данные показывают, что пробиотики и агонисты FXR могут быть использованы для профилактики и лечения воспалений печени, а также препятствовать развитию в более тяжелые формы заболеваний, такие как рак", — заключает Ван.