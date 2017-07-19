LV

Ученые: западная диета вызывает воспаление печени

DELFI Woman
Оставить комментарий
Ученые: западная диета вызывает воспаление печени
Foto: Shutterstock

Западная диета — это питание с большим количеством продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, а также жареной, соленой и сладкой пищи, в том числе и продуктов, прошедших сильную обработку. Жирная и высококалорийная пища вредит не только вашей фигуре, но и губит вашу печень — к такому выводу пришли ученые из калифорнийского университета в Дейвисе, США, пишет United Press International.

Ученые из калифорнийского университета в Дейвисе провели исследование на мышах, и выяснили, что западная диета вызывает воспаления в печени.

"Мы знаем, что развитие жирового гепатоза печени приводит к стеатогепатиту (воспалению печени из-за ее ожирения) и является причиной повреждений печени и появлению рака. Так как 70% кровотока печень получает из кишечника, то важно понимать, как кишечник способствует развитию болезней печени", — рассказывает Ю-Чжуй Ивонн Ван, профессор и вице-председатель отделения патологий и лабораторной медицины калифорнийского университета в Дейвисе.

"Наши данные свидетельствуют о том, что диета, пол и различные антибиотики изменяют кишечную микробиоту, профиль желчных кислот и влияют на воспалительные процессы в печени", — продолжает она.

Ученые: западная диета вызывает воспаление печени
Foto: Shutterstock

Ученые использовали мышей, у которых фарнезоидный Х-рецептор (FRX) из желчной кислоты. "Наше исследование показало, что Западная диета увеличивает воспалительные реакции и обладает комплексным эффектом. Результаты использования антибиотиков для уменьшения воспаления отличались в зависимости от питания мышей", — объясняет Ван.

Исследователи кормили мышей согласно разным типам диет, в том числе и западной диете, которая предполагает высокое содержание жира и сахара, а затем вводили антибиотики широкого спектра действия, которые уничтожали большую часть кишечной микрофлоры и по разному влияли на мышей с отсутствующим FXR.

Коктейль из антибиотиков смог нейтрализовать воспаление в печени у контрольной группы мышей, но это же сочетание не смогло устранить воспаление печени у мышей с отсутствующим FXR.

"Наши данные показывают, что пробиотики и агонисты FXR могут быть использованы для профилактики и лечения воспалений печени, а также препятствовать развитию в более тяжелые формы заболеваний, такие как рак", — заключает Ван.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей
Доказано наукой: 5 самых здоровых диет мира

Доказано наукой: 5 самых здоровых диет мира
Ученые: неправильное питание может стать причиной депрессии

Ученые: неправильное питание может стать причиной депрессии
Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

Ученые: западная диета вызывает воспаление печени

Ученые: западная диета вызывает воспаление печени

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей (2)

подробнее
Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей (2)

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией (1)

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

"Не стоит класть туда чизбургер" и еще шесть вещей, которые гинекологи хотят, чтобы знала каждая женщина

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus