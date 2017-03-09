Этот овощ содержит много ценных веществ. Это кобальт, магний, фосфор, медь, йод, натрий, кальций, цинк, витамины группы В, С, растительный белок, клетчатка, крахмал, вода. Макро- и микроэлементы, а также витамины важны для здоровья всего организма.





Что касается клетчатки, это вещество особенно полезно для худеющих, клетчатка способствует насыщению и прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов.





Растительный белок — это тоже вещество, способствующее насыщению. А вот крахмал в неумеренных дозах может привести к лишним килограммам. Но при этом он благотворно воздействует на систему пищеварения.





Достоинством картофеля является его низкокалорийность. В 100 г продукта содержится всего 70 ккал. Конечно, это огромный плюс для худеющих. И при этом овощ надолго утоляет голод. Это замечательное сочетание и позволяет худеть.





Но есть один нюанс. Употреблять картофель надо правильно. То есть, жареная картошка не поможет стать стройнее, ведь используется растительное масло. Такое блюдо содержит много калорий. А вот вареная и запеченная картошка — это то, что нужно для похудения. Кроме того, есть этот овощ лучше в первой половине дня, и делать это 4-5 раз в неделю, а не каждый день. Хотя существуют специальные диеты на картошке, которые разрешают есть продукт каждый день.