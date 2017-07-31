Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Макс Лауэри правильно голодать научился случайно, однако это изменило всю его жизнь. Оценив благотворное влияние голода, он написал об этом книгу, обрел множество новых знакомых и чувствует себя лучше, чем когда-либо раньше, пишет Business Insider.

Прежде чем стать экспертом по здоровому образу жизни, Макс Лауэри четыре года работал биржевым брокером и вел жизнь, полную алкоголя и практически без сна. Он бросил банковскую работу и уехал путешествовать по Южной Америке, где случайно и узнал про краткосрочное голодание.

Макс рассказал, что он много путешествовал пешком по Бразилии, и чтобы сэкономить время и деньги, питался раз-полтора в день. Он открыл для себя местные закусочные, которые называются Kilogramas, где продают домашнюю еду на развес.

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"Некоторые закусочные были довольно дорогими, но я нашел одну, где за фиксированную цену можно было объесться до отвала, и так я привык к одному огромному приему пищи в день в 6-7 часов вечера и чувствовал себя замечательно", — вспоминает Макс.







Вернувшись в Лондон, Макс опять стал питаться 3 раза в день и чувствовал себя вялым, усталым, всегда думал о следующем приеме пищи и уровень жира в его теле вырос с 7 до 12 процентов.





Он начал искать информацию о краткосрочном голодании и понял, что придерживался его более длинной версии. Сам не зная того, он натренировал свое тело использовать собственные ресурсы и переключился в режим жиросжигания.

Это было 4 года назад. Сейчас Лауэри 27 лет и он стал персональным тренером и советником по здоровому образу жизни, и написал свою книгу о кратковременном голодании как способе похудения The 2 Meal Day.

Голодание не имеет ничего общего с голодовкой

В своей книге Лауэри рассказывает, что, питаясь всего лишь 2 раза в день (завтрак и обед или обед и ужин), вы выдерживаете 16-часовой пост и перепрограммируете ваш организм из режима "зависимость от углеводов" в режим "расход накопленного жира".





"Смысл заключается не в том, чтобы пропустить прием пищи, а в том, чтобы продержаться нужное время без еды", — поясняет Лауэри.

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Польза долгосрочного голодания научно подтверждена и включает в себя такие аспекты как потеря веса, сохранение мышечной массы, понижение холестерина и артериального давления, повышение уровней эндорфина и энергии.







Как утверждает Лауэри, его план питания не только стимулирует потерю веса и снижает зависимость от кофеина и сахара, но и уменьшает чувство голода как таковое.

"Когда вы прислушиваетесь к своему телу, вы понимаете, чем на самом деле является голод. Это то, что происходит каждые 16-24 часа, а не каждые 4. Большинство людей практически не испытывают чувство голода, максимум 1-2 часа. Тем не менее, голодание обладает весьма благотворными качествами, благодаря которым организм начинает самоочистку и самолечение", — считает Лауэри.

Самое главное — режим

Макс Лауэри считает, что крайне важно с самого начала сформировать привычку питаться в одно и то же время и придерживаться ее. "Когда вы начнете превращать жир в энергию, вы можете что-то менять в своем режиме, чтобы адаптировать его к темпу и условиям вашей жизни".





Около 80% клиентов Лауэри пропускают завтрак, а не ужин — по его словам пропустить завтрак проще и удобнее чем, ужин.

Сам Лауэри первый раз за день ест около 3 часов дня, иногда позже — это зависит от его занятости: "Если это день тренировок, то я очень голодный, но в дни отдыха я ем гораздо меньше и это нормально".







В обществе принято считать, что завтрак — самый важный прием пищи и Максу приходится нелегко, когда порой нужно объяснить суть его метода. Однако Лауэри не расстраивается.

Проведено множество исследований, которые указывают на то, что не у всех настолько хорошо усваивается завтрак, и поэтому такие люди больше подвержены скачкам сахара в крови. Макс Лауэри.

"Дело не только в уровне сахара, но и в кортизоле — гормоне, который особенно сильно вырабатывается по утрам. Сочетание глюкозы (сахара из еды) и кортизола может вызвать невосприимчивость к инсулину", — разъясняет Лауэри.





Со временем тело перестает чувствовать себя обделенным

Его план питания The 2 Meal Day окрестили новой "диетой 5:2" — популярной диетой, где 5 дней в неделю человек питается как обычно, а 2 дня в неделю урезает рацион до 600 калорий в день.





Однако Лауэри не согласен с этим: "На диете 5:2 вы ограничиваете свое питание 2 раза в неделю и считаете калории — с моим паном питания в этом нет необходимости. При мною предложенном решении вы придерживаетесь такого режима каждый день, организм адаптируется к нему и вскоре перестает чувствовать себя лишенным чего-либо. Именно поэтому на диете 5:2 примерно 30% человек чувствует себя ограниченно, а в 2 Meal Day — только 10".





Свое исследование методов голодания Лауэри начал с мужских форумов, однако он хочет сделать его понятным для большинства людей: "Это довольно нишевая тема, которая была актуальна для довольно узкого круга мужчин, а мне хочется сделать ее более доступной для всех".