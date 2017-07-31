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Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

DELFI Woman
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Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера
Foto: facebook.com/max.lowery.5

Макс Лауэри правильно голодать научился случайно, однако это изменило всю его жизнь. Оценив благотворное влияние голода, он написал об этом книгу, обрел множество новых знакомых и чувствует себя лучше, чем когда-либо раньше, пишет Business Insider.

Прежде чем стать экспертом по здоровому образу жизни, Макс Лауэри четыре года работал биржевым брокером и вел жизнь, полную алкоголя и практически без сна. Он бросил банковскую работу и уехал путешествовать по Южной Америке, где случайно и узнал про краткосрочное голодание.

Макс рассказал, что он много путешествовал пешком по Бразилии, и чтобы сэкономить время и деньги, питался раз-полтора в день. Он открыл для себя местные закусочные, которые называются Kilogramas, где продают домашнюю еду на развес.

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера
Foto: Shutterstock

"Некоторые закусочные были довольно дорогими, но я нашел одну, где за фиксированную цену можно было объесться до отвала, и так я привык к одному огромному приему пищи в день в 6-7 часов вечера и чувствовал себя замечательно", — вспоминает Макс.

Вернувшись в Лондон, Макс опять стал питаться 3 раза в день и чувствовал себя вялым, усталым, всегда думал о следующем приеме пищи и уровень жира в его теле вырос с 7 до 12 процентов.

Он начал искать информацию о краткосрочном голодании и понял, что придерживался его более длинной версии. Сам не зная того, он натренировал свое тело использовать собственные ресурсы и переключился в режим жиросжигания.

Это было 4 года назад. Сейчас Лауэри 27 лет и он стал персональным тренером и советником по здоровому образу жизни, и написал свою книгу о кратковременном голодании как способе похудения The 2 Meal Day.

Голодание не имеет ничего общего с голодовкой

В своей книге Лауэри рассказывает, что, питаясь всего лишь 2 раза в день (завтрак и обед или обед и ужин), вы выдерживаете 16-часовой пост и перепрограммируете ваш организм из режима "зависимость от углеводов" в режим "расход накопленного жира".

"Смысл заключается не в том, чтобы пропустить прием пищи, а в том, чтобы продержаться нужное время без еды", — поясняет Лауэри.

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера
Foto: Shutterstock

Польза долгосрочного голодания научно подтверждена и включает в себя такие аспекты как потеря веса, сохранение мышечной массы, понижение холестерина и артериального давления, повышение уровней эндорфина и энергии.

Как утверждает Лауэри, его план питания не только стимулирует потерю веса и снижает зависимость от кофеина и сахара, но и уменьшает чувство голода как таковое.

"Когда вы прислушиваетесь к своему телу, вы понимаете, чем на самом деле является голод. Это то, что происходит каждые 16-24 часа, а не каждые 4. Большинство людей практически не испытывают чувство голода, максимум 1-2 часа. Тем не менее, голодание обладает весьма благотворными качествами, благодаря которым организм начинает самоочистку и самолечение", — считает Лауэри.

Самое главное — режим

Макс Лауэри считает, что крайне важно с самого начала сформировать привычку питаться в одно и то же время и придерживаться ее. "Когда вы начнете превращать жир в энергию, вы можете что-то менять в своем режиме, чтобы адаптировать его к темпу и условиям вашей жизни".

Около 80% клиентов Лауэри пропускают завтрак, а не ужин — по его словам пропустить завтрак проще и удобнее чем, ужин.
Сам Лауэри первый раз за день ест около 3 часов дня, иногда позже — это зависит от его занятости: "Если это день тренировок, то я очень голодный, но в дни отдыха я ем гораздо меньше и это нормально".

В обществе принято считать, что завтрак — самый важный прием пищи и Максу приходится нелегко, когда порой нужно объяснить суть его метода. Однако Лауэри не расстраивается.

Проведено множество исследований, которые указывают на то, что не у всех настолько хорошо усваивается завтрак, и поэтому такие люди больше подвержены скачкам сахара в крови. Макс Лауэри.

"Дело не только в уровне сахара, но и в кортизоле — гормоне, который особенно сильно вырабатывается по утрам. Сочетание глюкозы (сахара из еды) и кортизола может вызвать невосприимчивость к инсулину", — разъясняет Лауэри.

Со временем тело перестает чувствовать себя обделенным

Его план питания The 2 Meal Day окрестили новой "диетой 5:2" — популярной диетой, где 5 дней в неделю человек питается как обычно, а 2 дня в неделю урезает рацион до 600 калорий в день.

Однако Лауэри не согласен с этим: "На диете 5:2 вы ограничиваете свое питание 2 раза в неделю и считаете калории — с моим паном питания в этом нет необходимости. При мною предложенном решении вы придерживаетесь такого режима каждый день, организм адаптируется к нему и вскоре перестает чувствовать себя лишенным чего-либо. Именно поэтому на диете 5:2 примерно 30% человек чувствует себя ограниченно, а в 2 Meal Day — только 10".

Свое исследование методов голодания Лауэри начал с мужских форумов, однако он хочет сделать его понятным для большинства людей: "Это довольно нишевая тема, которая была актуальна для довольно узкого круга мужчин, а мне хочется сделать ее более доступной для всех".

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DELFI Woman

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