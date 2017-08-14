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Доказано учеными: ходьба сжигает жир не хуже бега

DELFI Woman
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Доказано учеными: ходьба сжигает жир не хуже бега
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Многие из нас избегают спортивного зала как чумы, потому что там мы чувствуем себя не в своей тарелке. В зале полно профессионалов, невозмутимо тягающих запредельный вес, а мы обливаемся потом уже через две минуты на беговой дорожке. Woman’s Day сообщает прекрасные новости всем, кто хочет держать себя в форме, не испытывая при этом психологический дискомфорт.

На самом деле удача на нашей стороне. По словам Харли Пастернак, пероснального трененра Ким Кардашьян, Леди Гага и Арианы Гранде, самый лучший способ сжигать жир — это ходьба. Простая ходьба.

Харли объясняет, что при интенсивных кардиотренировках, например, при беге,калории сжигаются вовсе не из жировых запасов. А если вы хотите сжечь лишний жир, то идеальный способ для этого — кардиотенировки низкой интенсивности.

Еще одна причина, по которой можно отказаться от суперинтенсивных тренировок — это сильное чувство голода, возникающее после них. "Я часто вижу, как люди выходят с занятия по боди-байку, и что в этот момент они готовы проглотить первого встречного", — говорит Харли. Чем больше вы едите, тем больше калорий набираете снова, и это обнуляет результат всех ваших стараний.

Эта теория подтверждается статистикой: средний американец делает 4100 шагов в день, в то время как в странах, где живет больше всего здоровых людей, среднестатистический человек делает 10 000 шагов в день. Поэтому если вы хотите похудеть, то просто больше ходите.

Как объясняет директор отдела питания Good Housekeeping Institute и сертифицированный диетолог Жаклин Лондон — упражнения средней интенсивности полезны для сжигания жировых клеток, а высокоинтенсивные тренировки ускоряют обмен веществ. "Но самое главное, чтобы тренировка вам нравилась — если это так, то вы будете делать это регулярно, а это и есть ключ к достижению ваших целей".

Если вы хотите начать ходить, чтобы похудеть, Жаклин рекомендует найти место, где вам будет удобно делать это: "Начните с маленьких шажков по направлению к вашей цели — поверьте, это так же важно, как правильное питание", — заключает Жаклин.

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DELFI Woman

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