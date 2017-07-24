LV

"Мы даже потеем вместе". Хлои Кардашьян рассказала, чем занимается со своим бойфрендом

DELFI Woman
1 комментарий
"Мы даже потеем вместе". Хлои Кардашьян рассказала, чем занимается со своим бойфрендом
Foto: AP/Scanpix

Она обожает фитнес, а он играет в НБА, поэтому вполне естественно, что занятия спортом стали для Хлои Кардашьян и американского баскетболиста Тристана Томпсона (а по совместительству и ее бойфренда) еще одним способом совместного времяпрепровождения, пишет Health.com.

Звезда реалити-шоу променяла встречи с сестрами Кортни и Ким на тренировку с Томпсоном в собственном гараже. Младшая из сестер Кардашьян регулярно выкладывает в Instagram фрагменты своих тренировок — от прыжков с весом до скручиваний.

Хоть Хлое и не нужна причина для тренировки (она занимается каждый день), звезда шоу Keeping Up with the Kardashians со смехом объясняет, почему сегодня тренируется особо усердно — "потому что завтра вторник и мы пойдем есть тако!".

Томпсон, который сейчас отдыхает между играми в Калабасас, недавно стал присоединяться к тренировкам своей девушки.

Чтобы сбросить лишний вес, Кардашьян рекомендует чередовать тренировки: "Наше тело очень умное. Если выполнять одни и те же упражнения несколько недель подряд, то оно придумает, как выполнять его с наименьшими затратами энергии. Это значит, что вы будете выкладываться так же, как и прежде, только сожжете меньше жира. Необязательно заниматься больше, но нужно тренироваться с умом, чтобы мышцы никогда не знали, что их сегодня ждет".

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Ким Кардашян сбросила 30 кг и похвасталась своим телом

Ким Кардашян сбросила 30 кг и похвасталась своим телом
Приходим в форму по-звездному: советы от сестер Кардашьян

Приходим в форму по-звездному: советы от сестер Кардашьян
Худеем интенсивно: сможешь ли ты выдержать диету Кардашян?

Худеем интенсивно: сможешь ли ты выдержать диету Кардашян?

"Мы даже потеем вместе". Хлои Кардашьян рассказала, чем занимается со своим бойфрендом (1)

Советует физиотерапевт: как растяжка поможет вам предотвратить травмы

Советует физиотерапевт: как растяжка поможет вам предотвратить травмы

Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы

Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы "бывалых"

Целлюлит и растяжки: пользователям соцсетей понравилась реклама Asos с

Целлюлит и растяжки: пользователям соцсетей понравилась реклама Asos с "реальными" моделями

Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать

Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать

подробнее
Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы

Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы "бывалых"

Советует физиотерапевт: как растяжка поможет вам предотвратить травмы

Советует физиотерапевт: как растяжка поможет вам предотвратить травмы

Целлюлит и растяжки: пользователям соцсетей понравилась реклама Asos с

Целлюлит и растяжки: пользователям соцсетей понравилась реклама Asos с "реальными" моделями

Ученые: мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц

Ученые: мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц (7)

Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать

Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus