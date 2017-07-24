"Мы даже потеем вместе". Хлои Кардашьян рассказала, чем занимается со своим бойфрендом

Она обожает фитнес, а он играет в НБА, поэтому вполне естественно, что занятия спортом стали для Хлои Кардашьян и американского баскетболиста Тристана Томпсона (а по совместительству и ее бойфренда) еще одним способом совместного времяпрепровождения, пишет Health.com.

Звезда реалити-шоу променяла встречи с сестрами Кортни и Ким на тренировку с Томпсоном в собственном гараже. Младшая из сестер Кардашьян регулярно выкладывает в Instagram фрагменты своих тренировок — от прыжков с весом до скручиваний.

A post shared by Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) on Jul 11, 2017 at 2:10pm PDT

Хоть Хлое и не нужна причина для тренировки (она занимается каждый день), звезда шоу Keeping Up with the Kardashians со смехом объясняет, почему сегодня тренируется особо усердно — "потому что завтра вторник и мы пойдем есть тако!".

A post shared by Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) on Jul 11, 2017 at 2:12pm PDT

Томпсон, который сейчас отдыхает между играми в Калабасас, недавно стал присоединяться к тренировкам своей девушки.

A post shared by Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) on Jul 4, 2017 at 10:31pm PDT

Чтобы сбросить лишний вес, Кардашьян рекомендует чередовать тренировки: "Наше тело очень умное. Если выполнять одни и те же упражнения несколько недель подряд, то оно придумает, как выполнять его с наименьшими затратами энергии. Это значит, что вы будете выкладываться так же, как и прежде, только сожжете меньше жира. Необязательно заниматься больше, но нужно тренироваться с умом, чтобы мышцы никогда не знали, что их сегодня ждет".