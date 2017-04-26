По мнению авторов, регулярным спортивным тренировкам способствуют занятия в компании друзей. При этом данный эффект лучше выражен для мужчин, чем для женщин.





К своим выводам ученые пришли, проанализировав спортивные результаты более 1,1 миллиона бегунов. В среднем каждый из них за пять лет пробежал более 350 километров. Этот показатель был тем выше, чем в большей компании людей совершались пробежки.





Ранее американские медики показали, что физическая активность в среднем возрасте может быть связана с уменьшением объема головного мозга через 20 лет. В свою очередь испанские статистики определили, что среди стран-членов ЕС самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии.



