Потягивания
Встаньте ровно, ноги поставьте на ширине плеч. Кисти рук сложите в замок, ладони выверните наружу. Поднимите руки над головой и тянитесь всем телом к потолку. Спину и голову держите ровно. Выполняйте упражнение по 10–15 секунд 3-4 раза.
Перекаты с носков на пятки
Встаньте ровно, ступни расставьте на расстоянии 15 см друг от друга. Вдохните и встаньте на носки, выдыхайте и плавно перекатитесь на пятки. Повторяйте это упражнение 20–25 раз.
Вращения
Выполняйте вращения головой, потом перейдите на кисти рук, локти, плечи, ступни, лодыжки и колени. На каждую часть тела выделяйте по 10 повторов в каждую сторону.
Попеременное подтягивание ног
Лягте и вытяните руки вверх. Согните одну ногу в колене и максимально подтяните к себе, в это же время потяните к колену противоположную руку. Потом поменяйте ногу и руку и повторите это упражнение по 15 раз в каждую сторону.
"Кошка"
Встаньте на четвереньки, голову держите параллельно полу. На вдохе наклоните голову вниз, выгнув спину. Досчитайте до восьми, вернитесь в исходное положение, расслабьте мышцы спины.
Отжимания
Если вы хорошо подготовлены, можете отжиматься с вытянутыми ногами, упираясь на носки. Если нет — можно опираться на колени.
Наклон к ногам сидя
Сядьте на пол, вытяните ноги вместе перед собой. Задача — достать грудью до колен, а руками зацепиться за стопы. В максимальном положении задержитесь на 5-10 секунд, а потом плавно, без рывков, вернитесь обратно.
Ставьте реальные цели, меняйте набор и порядок упражнений, и все будет хорошо!