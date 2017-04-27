Исследования проводились с привлечением исключительно молодых спортсменов. Им провели абсолютный мониторинг здоровья. Среди прочего были взяты все анализы. После этого спортсменам предложили пить много кофе перед тренировкой. После занятий ученые снова проверяли физические особенности спортсменов.

Оказалось, что после приема кофе их тренировка проходила хуже. Кровь в кровеносной системе организма начинала выполнять свои функции не так, как положено. Из-за этого падала эффективность физических упражнений. Причем она становилась все меньше с увеличением дозы кофеина в организме.





В итоге спортсменам даже пришлось отказаться от некоторых эстафет, в частности тех, которые должны были проходить в горной местности. Там очень важна хорошая активность кровеносной системы, чего у людей уже не было.