Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

С возрастом худеть становится гораздо труднее, и не всегда правильное питание и регулярные упражнения дают тот эффект, на который вы рассчитывали. Вместе с Power of Positivity мы рассказываем о главных причинах, которые тормозят ваш прогресс в борьбе с лишним весом.

Несмотря на правильную диету и физическую нагрузку, ваши успехи в борьбе с лишними килограммами вас не вдохновляют? Влиять на похудение могут совершенно разные факторы — от возраста до вашей комплекции. Мы выяснили восемь главных причин, которые делают ваши старания неэффективными.

Плохой сон



Foto: Shutterstock Если вы недосыпаете, то ваш организм не сможет работать как надо. Более того, если вы страдаете бессонницей, высок риск в полночь оказаться на кухне, поедая колбасу и печенье, что сведет к нулю все ваши усилия днем. При недостаточном сне отсутствует необходимая мотивация и для занятий в спортзале. Уделите внимание своему сну и с вашим телом и разумом произойдут чудеса.

Ночью слишком светло

Исследования показывают, что, когда животные подвержены яркому свету при неизменном питании и уровне физической нагрузки, они набирают вес. Мы живем в мире, который постоянно освещается — от уличных фонарей до телеэкранов и смартфонов. Электронные устройства мешают нам нормально спать и косвенно помогают набирать лишние килограммы — если перед сном пользоваться планшетами, ноутбуками, смартфонами, то заснуть становится в разы сложнее и сам сон теряет как в качестве, так и в количестве часов. Выключайте электронные устройства за пару часов до того, как ложиться спать, и ваш сон очень быстро придет в норму.

Хронический стресс

Стресс — лучший друг лишнего веса. Он не только портит гормональный фон, но и способствует эмоциональному перееданию. "Заедание стресса" обнуляет любой ваш прогресс в похудении, и чтобы бороться с ним нужен комплексный подход. Если вы ощущаете, что у вас повышается уровень стресса, сосредоточьтесь на занятиях спортом или йогой, чтобы расслабиться и успокоиться. Держите дома полезные и здоровые продукты, чтобы в случае срыва вы не нанесли своему организму большего вреда.

Лекарства



Foto: PantherMedia/Scanpix Многие лекарства могут затормозить ваш обмен веществ практически до нуля. Это может вызвать непреодолимое желание есть сладости и повышение аппетита. Набор лишнего веса может быть побочным эффектом некоторых препаратов, но и этого можно избежать: спросите у лечащего врача об альтернативных препаратах, у которых нет побочек в виде набора лишнего веса.

Вы наговариваете на себя



Ничто не убивает мотивацию так эффективно как неверие в собственные силы. Если вы съели пирожное или пропустили занятие в спортивном зале, легко рассердиться и начать распекать себя за безволие. Если же вы регулярно ругаете себя, то можете забыть о мотивации — она попросту перестанет у вас появляться. Лучшее, что вы можете сделать — это следить за тем, как вы к себе обращаетесь. Будьте добры к себе и чаще говорите:"Ты можешь это сделать" или "Ты пропустила занятие, но ничего страшного, ведь ты обязательно сходишь в зал завтра". Психологическая самоподдержка поднимает мотивацию и все получается гораздо лучше.

Химикаты и загрязнение



Foto: Shutterstock Каждый день нас окружают всевозможные химикаты — в воздухе, в воде, в саду и даже дома. Часто химикаты могут влиять и на ваш вес, особенно если длительное время подвергаться воздействию во время развития и взросления. Используйте угольные фильтры для воды. Лучший способ снизить количество химикатов — покупать самые свежие продукты и избавиться от максимально возможного количества пластика дома.

Заболевания



Некоторые болезни также способствуют набору лишнего веса, к примеру — заболевания щитовидной железы могут проявиться в виде появления жировых отложенив в областе живота на ваших боках. Если несмотря на все ваши усилия, вы продолжаете набирать вес или лишние килограммы никуда не уходят, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Пройдите полное обследование — возможно, причина кроется в незаметной болезни. Поборов заболевание, вы сможете быстрее прийти и к здоровому весу.

Депрессия



Иногда люди даже не знают, что у них депрессия, потому что они слишком долго жили с ней и считают это нормой. К сожалению, депрессия может быть причиной лишнего веса, потому что человек мало двигается или переедает. Поговорите с вашим доктором о своем самочувствии, и он сможет вам помочь снова обрести контроль над своей жизнью и телом. Без депрессии заниматься спортом и правильно питаться намного легче и приятнее.

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Изменение привычек и образа жизни могут помочь вам избавиться от лишнего веса. Важно помнить, что нельзя сдаваться, а совершать ошибки — нормально. Когда вы поймете, какие привычки вам помогают или, наоборот, мешают, то будете приятно удивлены, насколько эффективными могут быть упражнения и правильное питание в поддержании здорового веса.