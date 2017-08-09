Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

С возрастом худеть становится гораздо труднее, и не всегда правильное питание и регулярные упражнения дают тот эффект, на который вы рассчитывали. Вместе с Power of Positivity мы рассказываем о главных причинах, которые тормозят ваш прогресс в борьбе с лишним весом.
Несмотря на правильную диету и физическую нагрузку, ваши успехи в борьбе с лишними килограммами вас не вдохновляют? Влиять на похудение могут совершенно разные факторы — от возраста до вашей комплекции. Мы выяснили восемь главных причин, которые делают ваши старания неэффективными.
Плохой сон
Если вы недосыпаете, то ваш организм не сможет работать как надо. Более того, если вы страдаете бессонницей, высок риск в полночь оказаться на кухне, поедая колбасу и печенье, что сведет к нулю все ваши усилия днем. При недостаточном сне отсутствует необходимая мотивация и для занятий в спортзале. Уделите внимание своему сну и с вашим телом и разумом произойдут чудеса.
Ночью слишком светло
Исследования показывают, что, когда животные подвержены яркому свету при неизменном питании и уровне физической нагрузки, они набирают вес. Мы живем в мире, который постоянно освещается — от уличных фонарей до телеэкранов и смартфонов. Электронные устройства мешают нам нормально спать и косвенно помогают набирать лишние килограммы — если перед сном пользоваться планшетами, ноутбуками, смартфонами, то заснуть становится в разы сложнее и сам сон теряет как в качестве, так и в количестве часов. Выключайте электронные устройства за пару часов до того, как ложиться спать, и ваш сон очень быстро придет в норму.
Хронический стресс
Стресс — лучший друг лишнего веса. Он не только портит гормональный фон, но и способствует эмоциональному перееданию. "Заедание стресса" обнуляет любой ваш прогресс в похудении, и чтобы бороться с ним нужен комплексный подход. Если вы ощущаете, что у вас повышается уровень стресса, сосредоточьтесь на занятиях спортом или йогой, чтобы расслабиться и успокоиться. Держите дома полезные и здоровые продукты, чтобы в случае срыва вы не нанесли своему организму большего вреда.
Лекарства
Многие лекарства могут затормозить ваш обмен веществ практически до нуля. Это может вызвать непреодолимое желание есть сладости и повышение аппетита. Набор лишнего веса может быть побочным эффектом некоторых препаратов, но и этого можно избежать: спросите у лечащего врача об альтернативных препаратах, у которых нет побочек в виде набора лишнего веса.
Вы наговариваете на себя
Ничто не убивает мотивацию так эффективно как неверие в собственные силы. Если вы съели пирожное или пропустили занятие в спортивном зале, легко рассердиться и начать распекать себя за безволие. Если же вы регулярно ругаете себя, то можете забыть о мотивации — она попросту перестанет у вас появляться. Лучшее, что вы можете сделать — это следить за тем, как вы к себе обращаетесь. Будьте добры к себе и чаще говорите:"Ты можешь это сделать" или "Ты пропустила занятие, но ничего страшного, ведь ты обязательно сходишь в зал завтра". Психологическая самоподдержка поднимает мотивацию и все получается гораздо лучше.
Химикаты и загрязнение
Каждый день нас окружают всевозможные химикаты — в воздухе, в воде, в саду и даже дома. Часто химикаты могут влиять и на ваш вес, особенно если длительное время подвергаться воздействию во время развития и взросления. Используйте угольные фильтры для воды. Лучший способ снизить количество химикатов — покупать самые свежие продукты и избавиться от максимально возможного количества пластика дома.
Заболевания
Некоторые болезни также способствуют набору лишнего веса, к примеру — заболевания щитовидной железы могут проявиться в виде появления жировых отложенив в областе живота на ваших боках. Если несмотря на все ваши усилия, вы продолжаете набирать вес или лишние килограммы никуда не уходят, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Пройдите полное обследование — возможно, причина кроется в незаметной болезни. Поборов заболевание, вы сможете быстрее прийти и к здоровому весу.
Депрессия
Иногда люди даже не знают, что у них депрессия, потому что они слишком долго жили с ней и считают это нормой. К сожалению, депрессия может быть причиной лишнего веса, потому что человек мало двигается или переедает. Поговорите с вашим доктором о своем самочувствии, и он сможет вам помочь снова обрести контроль над своей жизнью и телом. Без депрессии заниматься спортом и правильно питаться намного легче и приятнее.
Изменение привычек и образа жизни могут помочь вам избавиться от лишнего веса. Важно помнить, что нельзя сдаваться, а совершать ошибки — нормально. Когда вы поймете, какие привычки вам помогают или, наоборот, мешают, то будете приятно удивлены, насколько эффективными могут быть упражнения и правильное питание в поддержании здорового веса.