Наверняка вы уже сталкивались с понятием "водный вес". Когда вы переходите к здоровому образу жизни или садитесь на диету, и резко худеете, то говорят обычно, что это "ушла лишняя вода", то есть водный вес. Но что это значит — "водный вес"? Вопреки общеизвестному мнению и утверждению Андрея Вознесенского, "в человеческом организме" не "90% воды", а всего лишь 60-70%, если, конечно, организм здоров. Переизбыток или, наоборот, дефицит в рационе тех или иных продуктов заставляет организм удерживать поступающую в него с питьем воду, вызывая отеки и чувство тяжести.



