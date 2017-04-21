Партнеры нередко, пережив романтический период отношений, начинают реже целовать друг друга, в то время как поцелуи обладают большим спектром полезных для людей свойств. Данное мнение специалистов опубликовал "ВладТайм".





В частности, считают эксперты, поцелуи — это простое, но эффективное средство для закрепления привязанности своего партнера. Ученые пояснили, что при поцелуе в крови активно вырабатывается гормон окситоцин, играющий важную роль в формировании ощущений близости и удовольствия.





"Если человек обменивается поцелуями регулярно, у него вырабатывается стойкая привязанность к своей второй половинке", — поделились они секретом.



