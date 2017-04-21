Ученые посоветовали парам чаще целоваться, поскольку это не только укрепляет чувственную связь между партнерами, но и делает в целом здоровье крепче. По словам исследователей, «поцелуй – не только проявление нежности, но и очень полезный во всех отношениях процесс», пишет Medikforum.ru.
Партнеры нередко, пережив романтический период отношений, начинают реже целовать друг друга, в то время как поцелуи обладают большим спектром полезных для людей свойств. Данное мнение специалистов опубликовал "ВладТайм".
В частности, считают эксперты, поцелуи — это простое, но эффективное средство для закрепления привязанности своего партнера. Ученые пояснили, что при поцелуе в крови активно вырабатывается гормон окситоцин, играющий важную роль в формировании ощущений близости и удовольствия.
"Если человек обменивается поцелуями регулярно, у него вырабатывается стойкая привязанность к своей второй половинке", — поделились они секретом.
В то же время при поцелуе происходит обмен слюной, и данный процесс позволяет проникнуть в организм антителам партнера. При этом происходит укрепление иммунитета, причем ряд ученых полагают, что поцелуи даже способны заменять собой противоинфекционные препараты.
Также во время исследований поцелуи проявляли способность действовать на людей как обезболивающее.