Исследователи установили, что тучные добровольцы страдали от мигрени на 27% чаще, чем участники с нормальным весом. А у людей с недостаточным весом риск мигрени оказался повышен на 13% по сравнению с участниками, чей вес был нормальным, пишет Zee News.





Специалисты пока не знают истинную причину обнаруженной связи. Возможно, определенную роль в развитии мигрени играют молекулы, которые вырабатываются в жировой ткани. Также дело может быть в других факторах, таких как уровень физической активности, лекарства и депрессия.