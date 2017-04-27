Гормональный фон не такая уж и хрупкая штука: только лишь едой изменить его нельзя, но вот помочь организму функционировать более гармонично вполне можно.

Продуктов, которые бы напрямую влияли на гормональный фон женщины, не существует. Однако употребляя определенную пищу, можно рассчитывать на мягкое улучшение функции синтеза гормонов. Виктория Елисеева, эндокринолог сети медицинских клиник «Семейная»

Эксперты выделяют несколько групп продуктов, которые имеют на гормональный фон женщины опосредованное влияние.