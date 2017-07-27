Пять простых привычек, которыми обладают энергичные люди

Всем нам знаком этот тип людей с неуемной энергией — они просыпаются на рассвете, ходят в спортивный зал в 8 утра, всегда готовы к приключениям после работы или к туристическому походу на все выходные. Однако, если вы читаете эту статью, то велика вероятность, что вы не из этой категории. Huffington Post выяснил секреты этих людей и делится ими в этой статье.

В 2015 году в США провели исследование, в результате которого выяснилось, что только один из семи жителей США каждый день просыпается бодрым и свежим. Остальные по-настоящему просыпаются только после третьей чашки кофе ближе к обеду и мечтают о диване после рабочего дня.





Устали быть уставшими? Мы поговорили с несколькими людьми, которых каждый день переполняет энергия, и выяснили несколько секретов, которым может следовать даже самый сонный ленивец.

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Завтракайте плотно и сытно

Чувствуете себя амебой? Обратите внимание на то, как и чем вы питаетесь. Если вы поглощаете сильно обработанные продукты, полные сахара, жира или соли, или не завтракаете вообще, потому что хотите похудеть, вы нашли причину ваших бед.





Диетолог Алисса Коэн считает, что всегда нужно хорошо завтракать — именно этот прием пищи обеспечивает вас энергией в самое плодотворное время суток и нормализует уровень сахара в крови: "Уровень сахара в крови по утрам бывает повышен, так как в кровь выделяется гормон кортизол. Чтобы предотвратить сильные скачки в энергии, за которыми обычно следует ощущение сонливости, разбитости и бессилия, лучше всего завтракать полезными углеводами — цельнозерновыми продуктами, крахмалистыми овощами и фруктами, и обязательно нужны белки и жиры. Это нормализует сахар в крови и предотвращает потерю энергии.





Попробуйте позавтракать цельнозерновыми тостами с авокадо, яйцом или копченым лососем — вкусный, здоровый и питательный завтрак станет отличным началом замечательного дня.

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Развивайте свои социальные навыки

Если ваша работа требует постоянного вовлечения и напряжения, то это сжирает все запасы вашей психической энергии. Некоторым нравится заводить новые знакомства и постоянно общаться с людьми, а некоторых постоянные социальные коммуникации буквально опустошают.





Пластический хирург д-р Алекс Роер из Сан-Диего рассказывает, что справляется со своим изнурительным расписанием благодаря социальным навыкам: "Меня часто спрашивают, откуда у меня столько энергии. Мой ответ — я каждый день стараюсь развивать свои социальные умения. Умение эффективно общаться и взаимодействовать с другими людьми сильно влияет на личную и профессиональную жизнь. Я перепробовал множество техник. В последнее время я сосредотачиваюсь на том, что мне говорит собеседник и стараюсь понять его. Я отбрасываю всякое желание "вставить свои пять копеек" и даю людям возможность полностью высказаться"





Доктор Роер считает, что самое лучшее и эффективное средство перебороть собственную социальную застенчивость и не испытывать дискомфорт, общаясь с незнакомцами, заключается в том, чтобы просто подходить к людям на улице и заговаривать с ними.





"Смысл в том, чтобы завести привычку постоянно работать над собственными социальными навыками. Вы станете намного энергичнее, когда поймете, что вы больше не волнуетесь при знакомстве с новыми людьми", — утверждает доктор Роер.

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Каждое утро задействуйте воображение и творческий подход

Если каждое утро вы первым делом отправляетесь на тренировку или пробежку — прекрасно, но если вы не можете заставить себя шевелиться, то попробуйте потренировать другую мышцу: ваш мозг.





Личный тренер и предприниматель Джин Кабальеро рекомендует вот что: "Чтобы помочь мозгу проснуться и активировать его, я советую делать что-то творческое сразу после пробуждения. Например, когда я просыпаюсь, то первым делом я играю на фортепиано. Это весело, и я обожаю эту часть дня. Научно доказано, что игра на музыкальном инструменте задействует практически каждый участок мозга, особенно участки коры мозга, ответственные за визуальные, слуховые и двигательные процессы. Это словно утренняя зарядка для мозга, она заменила мне утренний кофе и помогла мне работать более продуктивно".





Если пианино не для вас, то не расстраивайтесь. Для умственных тренировок годится любое творческое занятие или хобби. Выключите будильник и достаньте вязание, спойте несколько песен в утреннем душе. Рисуйте, пишите, танцуйте — делайте это сразу после пробуждения.

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Пейте больше воды

Звучит просто, но тем не менее каждый день большинство людей страдает от усталости, вызванной обезвоживанием. Недавнее исследование в Великобритании выяснило, что каждый пятый не знает, сколько воды нужно выпивать в день.





Люди, которые выпивают недостаточно воды, обычно быстро устают, легко раздражаются, им сложно сконцентрироваться и постоянно хочется вредной еды. Чтобы победить все эти состояния, эксперты советуют выпивать 8 200-миллилитровых стаканов воды в день и избегать лимонадов, кофе, пакетированных соков, которые содержат очень много сахара и только обезвоживают вас еще больше.

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Отложите смартфоны и выспитесь

Согласно Национальному учреждению сна, мозгу взрослого человека нужно 7-8 часов сна каждую ночь. Но между нами, сколько часов вы спали прошлой ночью? Если меньше 7, то постарайтесь сегодня лечь спать пораньше.





Лора Арднт работает личным тренером, ведет свой бизнес и каждый день у нее есть время для мужа и собаки. В чем ее секрет? Она ни за что и ни на что не променяет свой сон.





"Честно говоря, я ничем не жертвую ради сна, уж точно не телевизором. Тем более, что по телевизору сейчас не показывают ничего такого, что позже нельзя найти в интернете", — рассказывает Арндт.





Чтобы завтрашний день был более энергичен, поменьше смотрите телевизор перед сном, уберите смартфоны и планшеты, и помните, что все электронные письма, сообщения, передачи и смешные картинки никуда не денутся и будут вас ждать завтра.