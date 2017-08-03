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Семь доказательств того, что кокосовое масло поможет вам сэкономить на косметике

DELFI Woman
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Кокосовое масло — природный дезодорант
Семь доказательств того, что кокосовое масло поможет вам сэкономить на косметике
Foto: Shutterstock

Кокосовое масло — одно из самых популярных средств как в "домашней", так и в салонной косметологии. Оно часто берется за основу при изготовлении экологических лосьонов, кремов для лица и тела, прекрасно увлажняет и питает изголодавшиеся по витаминам кожу и волосы, но на самом деле — спектр его "самостоятельных" возможностей еще шире. Этот чудесный продукт может заменить вам множество косметических средств! Не верите? Издание Power of Positivity рассказывает о самых действенных методах использования кокосового масла. Вы удивитесь, узнав, сколько денег сэкономит вам использование кокосового масла.

Прежде чем приступить к самим способам применения, стоит уточнить один важный момент: какое кокосовое масло использовать — рафинированное или нет? Разумеется, мы всегда рекомендуем использовать максимально натуральные ингредиенты — в данном случае нерафинированное кокосовое масло. Но некоторым людям очень не нравится запах кокоса — тогда выбор очевиден — рафинированный продукт. Стоит запомнить, что рафинированное масло годится только для наружного применения, а нерафинированное — как для внутреннего, так и для наружного.

Примечание: рафинированное кокосовое масло подвергается высоким температурам, что нейтрализует кокосовый запах. Любое рафинированное масло содержит трансжиры, обладающие определенным влиянием на здоровье. Поэтому для внутреннего употребления рекомендуется использовать нерафинированное масло.
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Кокосовое масло — природный дезодорант

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DELFI Woman

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