Семь вещей, которые волосы могут рассказать о вашем здоровье

Волосы, как и кожа, быстрее всего реагируют на изменения в организме, поэтому их можно считать показателями здоровья, настроения, стресса и самочувствия. Нина Брака из Gurl.com разбирается, что же наши волосы могут нам рассказать, и как вовремя не упустить эти сигналы.

"Я всегда была немного помешана на своих волосах. Даже когда я была маленькой, то всегда хотела, чтобы они выглядели хорошо. Но я никогда не задумывалась о том, насколько волосы важны, пока однажды моя парикмахер не сообщила, что мои волосы выглядят ослабшими. Она спросила, получаю ли я достаточно витамина D, потому что волосы выпадают довольно сильно. Я засмеялась, а потом поняла, что парикмахер вовсе не шутила. Более того, она выяснила, что у меня нехватка витамина D, лишь взглянув на мои волосы (и это оказалось правдой).





С тех поря очень осторожна со всем, что может повлиять на мои волосы — в хорошем и в плохом смысле. Волосы могут рассказать очень многое о вашем здоровье. Поэтому, если вы заметили, что с вашими волосами что-то не так, причиной может быть какая-то другая проблема со здоровьем. Я собрала самые важные признаки того, что ваши волосы сигнализируют о неполадках в организме:

У вас стресс

Выпадение волос часто указывает на сильный стресс, который может повлиять на ваши волосы двумя способами: стресс ослабляет волосяные луковицы и волосы выпадают сами, или вы неосознанно сами тянете или выдергиваете волосы — такое действие называется трихотилломания. Если вы заметили, что у вас сильно выпадают волосы, постарайтесь определить, что в вашей жизни вызывает стресс, и что вы можете сделать, чтобы его свести на нет.

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Вам не хватает витамина D

Если в организме не хватает витамина D, то первыми страдают волосы и начинают выпадать. Витамин D критически необходим для организма, потому что он отвечает за жизненно важные процессы. Если у вас выпадают волосы, то попробуйте принимать витамин D дополнительно и обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что причина не в другой проблеме.

Вы привыкаете к лекарству

Если вы недавно начали принимать новый препарат, это может сказаться на ваших волосах. Они могут стать более жирными — особенно часто это происходит при приеме гормональных средств. Если это так, то вам следует быть бережной к волосам и попробуйте использовать укрепляющий бальзам или кондиционер — так вы сможете ослабить этот побочный эффект.

Проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа — часть вашей эндокринной системы, влияющей на рост волос. Если волосы "странно себя ведут", возможно, причина в работе щитовидки. Обязательно сходите к врачу на проверку.

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Недостаточно воды

Если волосы потускнели и стали безжизненными, то, возможно, вы пьете недостаточно воды. Нет ничего важнее увлажнения — достаточный уровень воды в организме влияет на все процессы тела, даже волосы и особенно летом. Носите с собой бутылку воды, пополняйте ее при первой возможности и выпивайте минимум полтора литра воды в день. Это поможет не только волосам, но и вашей коже.

Полегче с укладкой

Если у вас секутся кончики волос, то задумайтесь, не слишком ли часто вы пользуетесь горячим феном, плойкой или утюжком? Если волосы стали сухими и похожими на солому, то это верный признак того, что вы перебарщиваете с укладкой. А некоторые привычки могут и вовсе вызвать выпадение волос — например, если вы постоянно собираете волосы в хвост или в пучок. Волосам также полезны воздушные ванны — распустите их и пусть они развеваются на ветру. Постарайтесь по возможности избегать излишней укладки, особенно летом.

Вы недостаточно часто их моете

Если волосы не блестят, плохо расчесываются или выглядят безжизненными, то очень возможно, что вы недостаточно часто или хорошо их моете. Помните, что шампунь нужно смывать очень тщательно и не оставлять остатки мыльной пены, которая подсыхая, образует на голове чешуйки и препятствует поступлению кислорода. Балуйте свои волосы кондиционером глубокого действия и питательными масками. Волосы вас отблагодарят блеском и шелковистостью