Наши утренние привычки — полезные или вредные, зачастую задают тон всего нашего дня. Если мы практикуем после пробуждения хорошие привычки, то утро, будет добрым и все шансы иметь хороший день будут в нашу пользу.





Негативные утренние привычки часто бывают причиной неудач на протяжении всего дня. Хороший ночной сон имеет первостепенное значение и во многом определяет качество нашего дня — но это только одна часть уравнения.





Наши утренние привычки после пробуждения — это настолько же важно, как и хороший сон. Как и качественный сон, хорошие привычки являются признаками хорошего ухода за собой — это и позволяет нам показывать свои лучшие качества в каждом начинании, за которое мы беремся.





В этой статье мы рассмотрим шесть утренних привычек, которые помогут обеспечить нас позитивной энергией и множеством других преимуществ на протяжении нашего дня. Давайте разберемся в них!





Вот шесть способов для улучшения своей " утренней гигиены" и начала вашего дня: