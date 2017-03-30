Накопившаяся усталость, астения и авитаминоз — "наследство", которое завещает зима практически каждому человеку. И иногда, с началом календарной весны, когда вроде бы нет весомых причин для уныния и грусти, вдруг возникает ощущение морального истощения. Случаются нервные срывы, конфликты, возникают моменты неадекватного поведения. Но как с этим бороться и почему так происходит, разбирался MedAboutMe.
С приходом весны увеличивается продолжительность светового дня, растет температура воздуха и солнечная активность. Как утверждает статистика, примерно у 30-40% всего взрослого населения России в это время наблюдается обострение хронических заболеваний. И ухудшение психического здоровья — это одна из самых распространенных проблем, причем в этом направлении число случаев данных заболеваний ежегодно увеличивается. К слову, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году сообщила, что аффективные расстройства в весенний период вышли на вторую позицию по своей распространенности.
Сегодня эта статистика оказывает большое влияние на систему здравоохранения и влечет за собой серьезнейшие последствия, отражающиеся не только на социальной сфере, но даже на экономике страны.
Появление психических расстройств весной в первую очередь связано с тем, что за долгие зимние месяцы резервные силы человека подходят к концу.
- Витаминная поддержка в виде овощей и фруктов недостаточная.
- Активность солнца зимой существенно снижена.
- В холодное время года люди стараются меньше бывать на улице, а значит и на свежем воздухе. Они все чаще ведут неактивный образ жизни, из-за чего развивается гиподинамия.
- Не способствует хорошему самочувствию и погода, в особенности — неожиданные скачки атмосферного давления. А вот резкие колебания температурных показателей — это реальный шанс получить переохлаждение.
Все вышеперечисленные факты не способствуют улучшению работы иммунной системы. Весной часто снижается работоспособность, постоянно хочется спать, появляются перепады настроения, раздражительность — это распространенные симптомы сезонных расстройств психики.
В марте солнечных дней становится больше, но этого еще недостаточно, в особенности для тех, кто проводит все свое время дома или в шумном офисе. Нужно бить тревогу, если весенняя хандра длится более 10-14 дней, ведь этот факт может указывать на развитие сложных нервно-психических расстройств, а справиться с ними в одиночку, без консультации специалиста, порой бывает предельно сложно.
Важно знать, что чаще всего психические расстройства (и не только в весенний период) связаны с социальными аспектами, а также восприятием окружающей действительности и ответными действиями конкретного человека. Фактор сезонности способен только ускорить развитие патологических процессов.