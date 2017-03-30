С приходом весны увеличивается продолжительность светового дня, растет температура воздуха и солнечная активность. Как утверждает статистика, примерно у 30-40% всего взрослого населения России в это время наблюдается обострение хронических заболеваний. И ухудшение психического здоровья — это одна из самых распространенных проблем, причем в этом направлении число случаев данных заболеваний ежегодно увеличивается. К слову, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году сообщила, что аффективные расстройства в весенний период вышли на вторую позицию по своей распространенности.





Сегодня эта статистика оказывает большое влияние на систему здравоохранения и влечет за собой серьезнейшие последствия, отражающиеся не только на социальной сфере, но даже на экономике страны.



