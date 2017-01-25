"Партнер может просто показаться надежным, и женщина может заразиться, даже не задумываясь", — указала Стуре, добавив, что распространение трансмиссивных заболеваний возросло и в женской, и мужской среде. ВИЧ может затронуть каждого, хотя многие люди до сих пор уверены, что это заболевание широко распространено лишь в странах, где нет доступа к нормальным медицинским услугам, или же в среде наркоманов, которые используют нестерилизованные шприцы.

Специалист считает, что каждый житель Латвии должен понимать, что ВИЧ в нашей стране это риск, которому подвержен любой человек, даже общающийся с одним или двумя партнерами. При активной сексуальной жизни необходимо регулярно проверяться, чтобы избежать ситуаций, когда СПИД диагностируется в последней стадии. Совсем необязательно проверяться каждый год, однако раз в 3-5 лет — это жизненная необходимость.

ВИЧ-инфицированная Сабина случайно узнала о том, что больна, во время информационной кампании. После этого девушка испытала огромный шок и прошла период отрицания. Ей помогла поддержка друзей и близких. Затем наступил период терапии, что означает — она не может инфицировать других. Ее жизнь ничем не отличается от той, что была до болезни. Однако она стала быстрей уставать, теперь ей требуется больше времени для отдыха. Сабина призывает всех, кто узнал о своем диагнозе, не опускать руки, не сдаваться и с ответственностью относиться к здоровью своих родных и близких.

Центр поддержки больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных Agihas также приглашает всех, кто узнал о своей болезни, не пасовать перед будущим, а обращаться в организацию за поддержкой. Здесь можно получить опыт общения с людьми с аналогичным диагнозом, телефонные консультации, моральную поддержку. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.