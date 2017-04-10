Что мы теряем, не зная основные факты о своем теле? Лучшее понимание — это лучший уход и забота о своем здоровье.





1. "Влагалище" — это на самом деле вульва.





Начнем с основ. Что такое влагалище или вагина? Это еще родовой канал — мышечная трубка, соединяющая матку и вульву. Вульва — это внешние половые органы, половые губы, которые обычно многие и называют влагалищем.





2. Оно может выпасть.





Вагинальный пролапс — это опущение стенок влагалища, так что они даже начинают выпирать из половой щели, как бы выворачиваясь наизнанку. Симптомы такого нарушения — слабый мочевой пузырь, боли в спине и органах малого таза, инфекции мочевых путей, боль во время полового акта.





Вагинальный пролапс бывает почти у половины всех женщин и часто возникает после родов, гистерэктомии (удаление матки), набора веса или менопаузы. "Лечится" обычно лишь хирургическим путем.





3. У женщин тоже бывает эрекция.





Клитор состоит из такой же ткани как и пенис. Когда женщина возбуждается, внешняя часть клитора становится эрегированной, вагинальное отверстие разбухает, а верхняя часть влагалища расширяется (почти вдвое).





4. Мочеиспускание происходит не из влагалища.





Кажется очевидным, но не только мужчины, но и многие женщины не задумываются над этим. Мочеиспускание происходит из уретры — маленького канала ниже клитора, а не прямо из вагинальной трубки.





5. Вагинальные стенки "плиссированные".





Это позволяет им расширяться и сокращаться, когда необходимо — например, во время родов или полового акта. В связи с этим не стоит переживать, что влагалище слишком растянется и не будет упругим.





6. Вагина должна пахнуть вагиной.





Не нужно использовать специальную отдушку, духи, спринцовку. Ваше влагалище в состоянии само о себе позаботиться, и там есть все необходимые бактерии, чтобы это делать. Отдушка и спринцовка могут только помешать этому естественному процессу.





Тем не менее, определенный запах может быть признаком проблемы. Если оттуда пахнет дрожжами, рыбой, или просто резко и неприятно, пора сходить к врачу.





7. Вы не можете ничего там потерять.





Что бы ни попало в ваше влагалище, оно там не потеряется. Вагинальные стенки закрыты и ведут только к матке, больше ни к чему. Потому потужьтесь и достаньте это пальцами (не используйте щипцы и т.д.). Если не получается, сходите к врачу.





8. Есть только 6 дней, в которые женщина может забеременеть.





Не каждый незащищенный секс приводит к беременности. Как вы знаете, для этого нужно, чтобы сперматозоид оплодотворил яйцеклетку. Но в женском цикле есть только 6 дней, когда это возможно: в первый день овуляции, когда яйцеклетка выходит в маточную трубу — она может жить сутки до оплодотворения. А так как сперматозоиды остаются активными вплоть до 5 дней после полового акта, любой секс в течение этих пяти дней может привести к зачатию.