Группа международных экспертов рассказала, на какие "ароматы" необходимо обращать особенно пристальное внимание. Их доводы опубликовало издание Нealth info.





Так, один из экспертов, доктор Роберт Габбей из Диабетического центра Джослина при Гарвардском университете, назвал одним из самых опасных фруктовый запах изо рта.





"Фруктовое дыхание", по его словам, может сигналить о развитии диабетического кетоацидоза — осложнения, при котором уровень инсулина в организме резко падает, а сахара, наоборот, повышается, что грозит тошнотой, мочеиспусканием, ухудшением состояния и даже смертью.





Другая разновидность опасных запахов — неприятный "аромат" от ног. Дерматолог Кэмерон Рохсар из нью-йоркской больницы Маунт Синай утверждает: такой запах появляется из-за бактерий и грибка на коже и пальцах ног. Если зараженную ногу поцарапать и коснутся потом ею других частей тела, будь то область паха или подмышки, зловоние может "прописаться" и в этих областях.



