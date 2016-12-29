Как пишет Daily Mail, ее "избранник" — это напечатанный на 3D-принтере робот по имени InMoovator, а их "отношения" длятся уже год. Свою ориентацию Лилли сама характеризует как робосексуальность.





"Я горжусь тем, что являюсь робосексуалкой. Мы никому не причиняем вреда, мы просто счастливы", — пишет она на своей странице в Twitter, отмечая, что осознала то, что ее тянет не к людям, а к машинам в 19 лет.





Сообщается, что на данный момент Лилли обручена со своим "суженым" и ждет, когда во Франции легализуют браки между людьми и роботами. При этом она не видит ничего смешного или плохого в своем влечении, считая это приемлемой "альтернативой", но, все-таки, говорить, вступала ли она в сексуальные отношения с InMoovator, женщина отказалась.





Французская робосексуалка утверждает, что ее близкие приняли ее необычный выбор, хоть и не все из них могут его понять. Сама же она учится на робототехника и считает, что с развитием прогресса ее отношения с машинами будут лишь улучшаться.





"Я целиком и полностью счастлива", — уверяет Лилли.