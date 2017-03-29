В итальянский парламент внесли законопроект о полностью оплачиваемом ежемесячном трехдневном отпуске для женщин, которые испытывают болезненные менструации, пишет "Новое время".
Как сообщает Washington Post, Италия может стать первой западной страной с подобной практикой в отношении женщин. Подобные законы уже действуют в некоторых провинциях Китая, Японии и Южной Корее. Ряд частных компания, например Nike, также ввели для своих сотрудниц отдых во время месячных.
Данный законопроект в Италии подготовили четыре женщины-депутата от правящей демократической партии. У такой инициативы уже появились как поклонники, так и критики.
Итальянская версия женского журнала Marie Claire назвала законопроект "знаменосцем прогресса и социальной устойчивости". А еще одно женское издание Donna Moderna выразило мысль о том, что при принятии такого закона работодатели станут еще более ориентированы нанимать мужчин, а не женщин.
На бумаге в Италии действует выгодное для женщин трудовое законодательство: компании обязаны предоставлять беременным и родившим женщинам пять месяцев оплачиваемого отпуска, после чего и жена, и муж имеют право на полугодовой отпуск по уходу за ребенком.
Однако на практике итальянские женщины сталкиваются с проблемами на рынке труда гораздо чаще, чем женщины из других развитых европейских стран. По сравнению с 72% задействованных в работе европейских женщин, в Италии на работу ходят лишь 61% женщин.
Отчасти в этом виноваты работодатели, которые не хотят нанимать женщин, чтобы потом в течение года сохранять их рабочие места. По данным Итальянского национального бюро статистики, почти четверть итальянок увольняют во время беременности или сразу же после родов, даже если это незаконно.
К каким последствиям в случае принятия может привести закон о ежемесячном отпуске на время менструации, предугадать невозможно. Внесенная в парламент идея будет рассматриваться в течение ближайших месяцев.