Как сообщает Washington Post , Италия может стать первой западной страной с подобной практикой в отношении женщин. Подобные законы уже действуют в некоторых провинциях Китая, Японии и Южной Корее. Ряд частных компания, например Nike, также ввели для своих сотрудниц отдых во время месячных.





Данный законопроект в Италии подготовили четыре женщины-депутата от правящей демократической партии. У такой инициативы уже появились как поклонники, так и критики.





Итальянская версия женского журнала Marie Claire назвала законопроект "знаменосцем прогресса и социальной устойчивости". А еще одно женское издание Donna Moderna выразило мысль о том, что при принятии такого закона работодатели станут еще более ориентированы нанимать мужчин, а не женщин.



