Впервые в Латвии пройдет модный показ, участницами которого станут воспитанницы детского дома и школы-интерната не имеющие никакой модельной подготовки.

Общественная организация Hit By Love, поддерживающая воспитанников латвийских детских домов, в сотрудничестве с международной выставкой свадебных услуг BalticWeddingExpoJelgava, салоном свадебных и вечерних туалетов Timils и брендом аксессуаров для волос Korolеva решились на небывалый для Латвии эксперимент и вызов — осуществить мечту девочек-воспитанниц Елгавского детского дома — позволить им выйти на подиум в качестве моделей.





"Общими усилиями мы хотели бы дать возможность воспитанницам детского дома пройтись по подиуму и почувствовать себя в роли настоящих моделей, обласканных вспышками фото и видео камер и аплодисментами собравшейся публики", — рассказывают инициаторы идеи.





В необычном показе моды примут участие 11 девочек в возрасте от 14 лет: 4 воспитанницы детского дома г. Елгава, три ученицы Елгавской 1-ой школы-интерната и четыре школьницы Елгавской 5-ой средней школы, которые вызвались поддержать своих сверстниц.





Атмосфера и место проведения предполагаемого модного показа для воспитанниц детского дома, уже будут наполнены сказочным и чарующим шармом. Но организаторы мероприятия призывают всех желающих поддержать участниц показов своим присутствием.





Проведение показа моды намечено на 29.01.2017 (воскресенье) в 12.30 в помещениях Елгавского музея истории и искусства им. Гедерта Элиаса (Jelgava, Akadēmijas iela 10).