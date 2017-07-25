Астролог рассказал о значении "дня вне времени" по календарю Майя

На просторах интернета нередко наткнуться на утверждения о том, что в соответствии с календарем Майя 24 июля заканчивается старый год, а новый начинается лишь 26 числа. А что же с днем сегодняшним? Говорят, 25 июля — день, свободный от багажа прошлого и полный потенциала для формирования будущего. Он, фактически, находится вне времени. Стоит ли подобным утверждениям верить? Orākuls.lv задал этот вопрос астрологу Иво Пуриню.

– Иво, можем ли мы воспринимать сегодняшний день так, как завещали индейцы Майя?

Это полнейший "фейк"… Не было в календаре Майя такого "дня вне времени". Каждый день несет в себе некий божественный аспект… Попробуйте отрезать кусочек от кинопленки! Фильм бы оборвался! Так и с жизнью! Не понимаю, как можно всерьез воспринимать такой асбурд… Подобные статьи пишутся для совершенно недумающих людей. Главный постулат древних индейских цивилизаций заключается в том, что каждый день несет в себе свою ценность, имеет свое значение!

– Значит ли это, что в культуре Майя вообще не могло существовать понятия "дня вне времени"?

Есть одна линия, у которой подобный день описывается. Это день, когда в храмах гасили огонь Старого года и зажигали огонь Нового года после окончания 365-дневного периода… В этом году переход выпал на 31 марта. Но линия этого времени не отображает божественную энергию в конкретный день, а относится лишь к "перезагрузке" человеческой среды на новом уровне. Каждые четыре года переход этот отодвигается на один день назад, так как год в понимании Майя следовал циклу Венеры, и, так как гражданский календарь Хааб длился 365 дней, то этот день никогда не мог бы быть зафиксирован конкретной датой.

– Вопрос — откуда же в таком случае появились эти странные интерпретации о том, что 25 июля — "день вне времени"?

В свое время, когда от людей хотели скрыть практическую эффективность календаря Майя и возможности, которые он мог открыть, магнаты СМИ спонсировали хухожника Хозе Аргуэльеса, чтобы он создал наивную и полностью нефункциональную версию календаря Майя. Это был, так сказать, камуфляж, который использовали в военное время, чтобы отвлечь врага от истинных целей… С тех самых пор в интернете все натыкаются именно на Аргуэльесовские версии календаря.

– Но, раз уж мы заговорили о сегодняшнем дне, что мы можем узнать о нем из наследия Майя?

В этом году 25 июля выпадает на 4 Кабан (Благовоние) — день очень сильной материальной энергии — реальной силы! Плюс к этому перенос Хааба перекладывает эту энергию на 12 Чикчан. "В день Благовония рождаются мыслители и прорицатели Они не просто люди мыслящие, но и активные. Их активность символизирует Сила Правой Руки — Обезьяна. А способ мышления — Сила Левой Руки — Ночь (интуитивное начало) Поэтому мысли людей Благовония реализуются в действия, а действия дают пищу уму, рождая бесконечный круговорот. Медитация для людей Благовония — величайшее благо, к тому же помогающее разбудить их дарования. Майя считают Благовоние — "мозгом небес", — пишет в своей книге "Мудрость ягуара" Кеннет Джонсон.