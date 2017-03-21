Греческие богини повелевали каждая отведенной им сферой Вселенной. У каждой имелся свой образ, атрибутика, одежда и свой характер. И этот характер находит отражение в знаках Зодиака. Узнайте, какая из богинь соответствует вам, пишет "Клубер".
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