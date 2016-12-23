Каждый из нас сам является кузнецом своего счастья, однако звезды указывают и на наличие "высшего" плана, который можно попробовать соблюдать. Или просто ему довериться. Что же в 2017 году ждет представителей каждого знака зодиака? Предсказания астролога публикует Orakuls.lv.
Звание самого удачливого знака в новом году продолжат с гордостью нести Весы, но уже к осени эту эстафету суждено перенять Скорпионам. Благоприятным следующий год будет также и к Водолеям (до осени), и к Ракам — ближе к зиме. В свою очередь, Стрельцам и Львам в следующем году не раз придется доказывать, как хорошо они умеют справляться с трудностями.
Более подробно о каждом знаке — ниже.
1 13