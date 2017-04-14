Жизненный опыт — это одна из самых важных вещей в жизни. Мы все стремимся быть самостоятельными, мудрыми, уверенными в себе личностями. Однако, порой, мы забываем о том, что наша мудрость — это опыт, полученный в течении многих лет. Ради такого опыта, многие люди проходят через множество препятствий и жизненных трудностей. По этой причине, опыт старшего поколения очень для нас важен, так как он несет в себе жизненные уроки, — самые ценные знания.

