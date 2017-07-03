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Тайна числа: почему нельзя праздновать сорокалетие?

DELFI Woman
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Тайна числа: почему нельзя праздновать сорокалетие?
Foto: Shutterstock

Наверняка вы сталкивались с убеждением, что праздновать сорокалетие значит накликать беду. Но в то же время крылатая фраза "после сорока лет жизнь только начинается" настолько плотно встроилась в наше мышление, что уже не требует доказательств. Вместе с Delfi Orākuls разбираемся, в чем же магия числа 40.

Число 40 играет важную роль в христианстве — Великий потоп длился 40 дней, Иисус провел в пустыне 40 дней, и был принят на небеса через 40 дней после воскрешения, да и Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет.

Почти все эти события не из числа самых радостных и, возможно, поэтому число 40 обрело дурную славу. В языках некоторых восточных народностей четверка звучит как "смерть", поэтому они не празднуют дни рождения, в которых есть четверка. Также в этих странах избегают жить на четвертом этаже или попадать в список под номером 4.

Нумеролог Айя Стабиня комментирует этот вопрос так: "В 40 лет люди достигают пика своей эмоциональности и чувствительности по сравнению со своими прошлыми и будущими годами. Люди могут стать чрезвычайно легкомысленными и бросаться в крайности". Однако Айя рекомендует все-таки праздновать сорокалетие: "В день празднования сфокусируйтесь на всем хорошем, что может принести этот год — вдохновении, любви, успехе, радости в детях".

Но если сорокалетний человек все-таки испытывает страх перед эти числом, то празднование можно переиграть как проводы 39-летия или встреча 41-летия. Если не хочется связывать юбилей с любым числом, то празднуйте Новый год, Хэллоуин или день защиты детей — кому что ближе.

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DELFI Woman

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