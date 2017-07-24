Воспитание по знакам зодиака: звездные подсказки для родителей

Несмотря на миллионы статей, советов, блогов и книг по воспитанию детей, к этому сложному делу по-прежнему не придумано универсального подхода. Между тем, вместе с Horoscope.com мы оботрали несколько рекомендаций на основе характеристик знаков зодиака, и действительно считаем, что в них есть доля правды, узнав которую, вы сможете чуть лучше понять своего ребенка.
Возможно, астрологические особенности знака зодиака вашего ребенка могут упростить некоторые вопросы воспитания и помочь избежать конфликтов родителей и детей. Например, дочь-Близнецы может воспрепятствовать вашим попыткам навести порядок среди ее игрушек, а вот сын-Дева, наоборот, следит за своей коллекцией пожарных машинок, полирует и сдувает с нее пылинки, и вам даже в голову не приходит сказать ему "приберись".