Если вы сейчас переживаете такие времена, то помогите себе хотя бы некоторыми из следующих советов:

1. Дайте выход эмоциям. Плакать можно много.

2. Не берите на себя никаких дополнительных обязанностей, подработок. Лучше возьмите больничный или, если возможно, поработайте из дома. Не забирайте у себя время на себя.

3. Понизьте требования к себе на этот период. Не ждите от себя свершений, позвольте себе расслабиться.

4. Попросите о помощи: у мамы, друга, подруги, любимого человека, психотерапевта, в конце концов.

5. Гуляйте на свежем воздухе. Спите не меньше 7 часов в сутки. Купайтесь. Правильно питайтесь. Пейте достаточно воды.

6. Читайте вдохновляющие истории людей, которые справились с такими же трудностями, как у вас.

7. Займите себя чем-то. Вязание. Выпечка. Рисование. Что-угодно. Эти антистрессовые раскраски, в конце концов.

8. Выпускайте энергию физически: тренировки, спорт, йога, плавание — все, что поможет вам испытать усталость.

9. Запишите свои чувства. Ведите дневник, блог, просто напишите на листке бумаге.

10. Составьте топ-20 причин, почему ваша жизнь прекрасна.

11. Составьте топ-20 причин, почему вы достойны счастья.

12. Отправьтесь на природу, научитесь у нее: наполнитесь энергией гор, отпустите все с волнами в море, и почувствуйте себя частичкой Вселенной.