У каждого в жизни бывают тяжелые времена. Иногда это дни, иногда недели, иногда месяцы и даже годы. Причины могут быть разные: физическая или эмоциональная травма, горе, депрессия, разбитое сердце, а может и вообще нет никакой логичной причины. Но вам просто тяжело — ходить на работу, вставать каждый день с постели, просто переставлять одну ногу за другой. Реально тяжело. Но это нормально. Это значит не более, чем то, что вы — человек. А это бывает сложно. Как с этим справиться? В вопросе разбирался "Клубер".
Если вы сейчас переживаете такие времена, то помогите себе хотя бы некоторыми из следующих советов:
1. Дайте выход эмоциям. Плакать можно много.
2. Не берите на себя никаких дополнительных обязанностей, подработок. Лучше возьмите больничный или, если возможно, поработайте из дома. Не забирайте у себя время на себя.
3. Понизьте требования к себе на этот период. Не ждите от себя свершений, позвольте себе расслабиться.
4. Попросите о помощи: у мамы, друга, подруги, любимого человека, психотерапевта, в конце концов.
5. Гуляйте на свежем воздухе. Спите не меньше 7 часов в сутки. Купайтесь. Правильно питайтесь. Пейте достаточно воды.
6. Читайте вдохновляющие истории людей, которые справились с такими же трудностями, как у вас.
7. Займите себя чем-то. Вязание. Выпечка. Рисование. Что-угодно. Эти антистрессовые раскраски, в конце концов.
8. Выпускайте энергию физически: тренировки, спорт, йога, плавание — все, что поможет вам испытать усталость.
9. Запишите свои чувства. Ведите дневник, блог, просто напишите на листке бумаге.
10. Составьте топ-20 причин, почему ваша жизнь прекрасна.
11. Составьте топ-20 причин, почему вы достойны счастья.
12. Отправьтесь на природу, научитесь у нее: наполнитесь энергией гор, отпустите все с волнами в море, и почувствуйте себя частичкой Вселенной.