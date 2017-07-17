15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему

Вместо большого скучного текста предлагаем вам маленькие, но очень эффективные лайфхаки, основанные на чистой психологии. Вместе с Power of Positivity мы лакончино отвечаем на вопросы и коротко объясняем, почему это работает.
Как можно "выудить" больше информации из человека?
Если вы задали вопрос, а собеседник не очень-то хочет отвечать, поддерживайте зрительный контакт и молчите. В большинстве случаев такое поведение подтолкнет собеседника сказать больше, чем он хотел.
Как можно быстро придать себе уверенности?
Займите телом как можно больше пространства — расставьте ноги и руки. Отличный пример такой "позы силы" — солист группы Metallica Джеймс Хетфилд и легендарный Фредди Меркьюри из Queen. Пара минут в такой позиции и тестостерон распространится по всему вашему телу, что придаст вам чувство уверенности на химическом уровне.
Как выяснить, кто на меня смотрит?
Посмотрите на свои часы, зевните, покашляйте. Очень вероятно, что тот, кто на вас смотрит, сделает то же самое. Как мы знаем, имитация — высшая степень лести.
Как сделать ситуацию менее неприятной?
Если вы знаете, что человек, который будет рассматривать вашу ситуацию/презентацию/предложение, будет присутствовать на мероприятии или деловой встрече, садитесь рядом с ним. В таком случае ему будет гораздо сложнее дать вам негативную оценку.
Как узнать, насколько близки люди в компании?
Когда компания людей смеется, обратите внимание, кто на кого смотрит в этот момент. На кого первым смотрит человек, к тому он испытывает большую симпатию. Кстати, эффективность этого приема вы можете проверить и на себе.
Как больше нравиться людям?
Просто попросите их об одолжении. Серьезно? И это все? Ага. Соль приема в том, что если вы просите человека об одолжении, то это значит, что вы ему доверяете и высоко его цените. Естественно, человек с радостью возьмется за вашу просьбу, потому что вы сделали ему приятно, дав ему почувствовать себя ценным и заслуживающим доверия.
Как мне убедить кого-то согласиться со мной?
Кивайте, пока говорите. Это действие на подсознательном уровне подталкивает слушателя мысленно с вами согласиться. Этот прием особенно хорош, когда вы просите о прибавке к зарплате или убеждаете кого-то в выгоде больший инвестиций в ваше начинание.
Как сделать так, чтобы меня запомнили?
Фраза "Оставьте первое впечатление приятным" не просто так стала популярной. На самом деле самыми сильными считаются первое и последнее впечатление. Будьте первыми или последними там, где вы хотите, чтобы вас хорошо запомнили.
Как улучшить свою жизнь?
Чаще улыбайтесь. Улыбка — мощный инструмент, которым вы воздействуете на свою и чужие жизни. Улыбка повышает вашу уверенность в себе, вы чувствуете себя лучше и вы способны вызвать эти же ощущения и в других. Помните песенку Don’t Worry, Be Happy? Смело берите эти слова на вооружение.
Как выглядеть более важным?
Люди с хорошей осанкой воспринимаются как более успешными или представительными. Выпрямите спину и поднимите подбородок. Попробуйте применить эту хитрость на официальном мероприятии или деловой встрече.
Как сделать общение доверительным и комфортным?
Отзеркаливайте движения тела собеседника — копируйте жесты, манеры, позы. Но не перестарайтесь — если делать это слишком часто или слишком очевидно, вы добьетесь противоположного эффекта.
Как удержать людей в одном месте?
Если человек или несколько человек собираются куда-то уйти, а вы хотите остаться, то не вставайте. Большинство, если не все, останутся вместе с вами.
Как произвести впечатление дружелюбного и уверенного человека?
Сохраняйте зрительный контакт. Если смотреть в глаза ради самого факта зрительной связи, вы можете почувствовать некую неловкость. Смотрите между глаз, обращайте внимание на цвет радужки собеседник — таким образом зрительный контакт будет более естественным и непринужденным.
Как успешно провести переговоры?
Слышали фразу "Молчание — золото"? Используйте ее. Большинство людей не любят тишину и пытаются нарушить ее любым способом, вплоть до ослабления своих позиций. Молчание — ваш друг.
Как запоминать имена?
Солдаты французской армии обожали своего генерала — Наполеона Бонапарта, потому что он помнил имя каждого. Однажды он сказал: "Когда вы знакомитесь с кем-то, заведите привычку повторять их имя, каждый раз когда вы здороваетесь". Будьте таким "генералом" на вечеринке или в офисе. Будьте как Наполеон.