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15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему

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15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Foto: Shutterstock

Вместо большого скучного текста предлагаем вам маленькие, но очень эффективные лайфхаки, основанные на чистой психологии. Вместе с Power of Positivity мы лакончино отвечаем на вопросы и коротко объясняем, почему это работает.

Как можно "выудить" больше информации из человека?

Если вы задали вопрос, а собеседник не очень-то хочет отвечать, поддерживайте зрительный контакт и молчите. В большинстве случаев такое поведение подтолкнет собеседника сказать больше, чем он хотел.

Как можно быстро придать себе уверенности?

Займите телом как можно больше пространства — расставьте ноги и руки. Отличный пример такой "позы силы" — солист группы Metallica Джеймс Хетфилд и легендарный Фредди Меркьюри из Queen. Пара минут в такой позиции и тестостерон распространится по всему вашему телу, что придаст вам чувство уверенности на химическом уровне.

15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Foto: PantherMedia/Scanpix

Как выяснить, кто на меня смотрит?

Посмотрите на свои часы, зевните, покашляйте. Очень вероятно, что тот, кто на вас смотрит, сделает то же самое. Как мы знаем, имитация — высшая степень лести.

Как сделать ситуацию менее неприятной?

Если вы знаете, что человек, который будет рассматривать вашу ситуацию/презентацию/предложение, будет присутствовать на мероприятии или деловой встрече, садитесь рядом с ним. В таком случае ему будет гораздо сложнее дать вам негативную оценку.

Как узнать, насколько близки люди в компании?

Когда компания людей смеется, обратите внимание, кто на кого смотрит в этот момент. На кого первым смотрит человек, к тому он испытывает большую симпатию. Кстати, эффективность этого приема вы можете проверить и на себе.

15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Foto: Shutterstock

Как больше нравиться людям?

Просто попросите их об одолжении. Серьезно? И это все? Ага. Соль приема в том, что если вы просите человека об одолжении, то это значит, что вы ему доверяете и высоко его цените. Естественно, человек с радостью возьмется за вашу просьбу, потому что вы сделали ему приятно, дав ему почувствовать себя ценным и заслуживающим доверия.

Как мне убедить кого-то согласиться со мной?

Кивайте, пока говорите. Это действие на подсознательном уровне подталкивает слушателя мысленно с вами согласиться. Этот прием особенно хорош, когда вы просите о прибавке к зарплате или убеждаете кого-то в выгоде больший инвестиций в ваше начинание.

Как сделать так, чтобы меня запомнили?

Фраза "Оставьте первое впечатление приятным" не просто так стала популярной. На самом деле самыми сильными считаются первое и последнее впечатление. Будьте первыми или последними там, где вы хотите, чтобы вас хорошо запомнили.

15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Foto: Shutterstock

Как улучшить свою жизнь?

Чаще улыбайтесь. Улыбка — мощный инструмент, которым вы воздействуете на свою и чужие жизни. Улыбка повышает вашу уверенность в себе, вы чувствуете себя лучше и вы способны вызвать эти же ощущения и в других. Помните песенку Don’t Worry, Be Happy? Смело берите эти слова на вооружение.

Как выглядеть более важным?

Люди с хорошей осанкой воспринимаются как более успешными или представительными. Выпрямите спину и поднимите подбородок. Попробуйте применить эту хитрость на официальном мероприятии или деловой встрече.

15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Foto: Shutterstock

Как сделать общение доверительным и комфортным?

Отзеркаливайте движения тела собеседника — копируйте жесты, манеры, позы. Но не перестарайтесь — если делать это слишком часто или слишком очевидно, вы добьетесь противоположного эффекта.

Как удержать людей в одном месте?

Если человек или несколько человек собираются куда-то уйти, а вы хотите остаться, то не вставайте. Большинство, если не все, останутся вместе с вами.

Как произвести впечатление дружелюбного и уверенного человека?

Сохраняйте зрительный контакт. Если смотреть в глаза ради самого факта зрительной связи, вы можете почувствовать некую неловкость. Смотрите между глаз, обращайте внимание на цвет радужки собеседник — таким образом зрительный контакт будет более естественным и непринужденным.

15 психологических уловок, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Foto: Shutterstock

Как успешно провести переговоры?

Слышали фразу "Молчание — золото"? Используйте ее. Большинство людей не любят тишину и пытаются нарушить ее любым способом, вплоть до ослабления своих позиций. Молчание — ваш друг.

Как запоминать имена?

Солдаты французской армии обожали своего генерала — Наполеона Бонапарта, потому что он помнил имя каждого. Однажды он сказал: "Когда вы знакомитесь с кем-то, заведите привычку повторять их имя, каждый раз когда вы здороваетесь". Будьте таким "генералом" на вечеринке или в офисе. Будьте как Наполеон.

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