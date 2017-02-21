Почему мужчины выбирают одних женщин и остаются равнодушными к другим, даже если последние делают все возможное, чтобы им понравится? В чем заключается секрет женской привлекательности: во внешности, характере, особенностях поведения, внутренних изюминках?





Пожалуй, главный секрет, заключается именно в том, насколько женщина умеет себя правильно преподносить. Именно это умение и помогает не самым красивым и успешным в жизни женщинам становиться самыми желанными в глазах сильного пола. Такие женщины ведут себя словно они — дорогой приз, лучшая награда и мечта абсолютно любого мужчины. Можно ли стать таким магнитом для мужчин и начать влиять на них магическим образом? Безусловно.





Тайна успеха победительницы — в ее знании психологии и умении строить свое поведение в соответствии с ожиданиями мужчин.





Когда нам нравится человек, мы стремимся сознательно делать все, чтобы выглядеть в его глазах самым выигрышным образом. Другими словами, пытаемся угодить его вкусам и взглядам: одеваться так, как ему нравится, обсуждать интересующие его темы и так далее. Как правило, мужчины в подобных ситуациях наше желание нравиться им чувствуют подсознательно и выбирают тактику поведения, в которой сами отводят себе роль приза, а женщине оставляют "удовольствие" добиваться их высокого внимания.





Итак, следуя логике природы, по которой призом обязательно должна быть женщина, а завоевателем — мужчина, этот вариант развития отношений нужно исключать с самого начала. Женщина-приз никогда не станет бегать за мужчиной. Она самодостаточна, умна и достаточно хитра, чтобы просто ждать, когда бегать за ней начнет сам мужчина. Только при таком сценарии у отношений есть будущее, а у женщины — все шансы на полное покорение "завоевателя" "призом".





Правила поведения победительницы





Быть ухоженной, безупречной в одежде, манерах и внешних привычках.





Нравиться многим мужчинам. Создавайте конкуренцию вокруг своей особы, чтобы мужчине хотелось за вас побороться, а не сразу стать единственным обладателем приза. Сознательно демонстрируйте своему избраннику, что вами интересуются многие мужчины, говорят комплименты и дарят цветы. Если это невозможно показать наглядно, намекайте на это при общении. Это раззадоривает воображение ничуть не хуже.





Быть недоступной, но при этой многообещающей. Не соглашайтесь на первое свидание — заинтересуйте собой, но оставляйте надежду, что в следующий раз оно непременно состоится и ради этого стоит немного подождать. И, несомненно, речи быть не может о постельных играх при первой же встрече.





Постоянно подчеркивать, что вы такая, какая вы есть и вас нужно принимать со всеми недостатками. Ведите себя с достоинством и показывайте, насколько самодостаточны и уверенны в себе. Это производит впечатление.





Периодически вести себя вызывающей и слегка эпатажно. К примеру, вскользь бросьте фразу о том, что никогда не влюбляетесь. Поверьте, это подстегнет мужчину к творческому подходу в отношениях и придает ему максимум желания сделать так, чтобы он стал первым объектом ваших искренних чувств. Подобное поведение — вызов для мужчины-завоевателя, которому он не сможет противостоять.





Выбирать мужчин с умом. Безжалостно отметайте нытиков, слабаков, глупцов, которые просто не смогут вас оценить. Такие мужчины для другого типа женщин. А для вас подходят только наиболее достойные экземпляры. И не стоит думать, что таковых нет в природе. При правильном настрое вы очень быстро убедитесь, что такие мужчины есть и очень даже близко.





Если жить по этим правилам, то вы обретете массу поклонников и единственного победителя, ради которого и затевалась большая игра. Успехов!