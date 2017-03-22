Вы с разных "планет"





То, что для вас естественно, кажется вашему избраннику диким, и наоборот. Вас совершенно по-разному воспитывали, внушали разные ценности. У вас практически нет никаких точек совместимости, по любому поводу происходит дискуссия. Вы абсолютно не готовы понять и принять точку зрения друг друга.





Конечно, можно надеяться на то, что когда-либо вы придете к взаимопониманию, но на практике это случается лишь с единицами. Если у вас нет ничего общего, то вряд ли вы будете счастливы вместе.





Мужчина пытается поставить вас в зависимость от себя





Он может говорить о том, как много вы для него значите, но при этом требует, чтобы вы подстраивались под него, а о том, чтобы он шел ради вас на какие-то компромиссы, и речи нет. Например, он требует, чтобы вы всегда его ждали, контролирует ваши действия и поступки, всячески пытается подчинить… Ваши же собственные нужды и интересы никогда не принимаются во внимание.





Подумайте, хотите ли вы стать его рабой? Объяснить что-то такому человеку вряд ли удастся. Проще разорвать отношения, пока еще не поздно.





Он постоянно вас критикует





Мужчина говорит, что вам нужно сбросить пару лишних килограммов, тогда все будет ОК. Он требует, чтобы вы изменили прическу, макияж, надели другое платье… И такая критика, по тому или иному поводу, звучит постоянно.





Но если его в вас то и дело что-то не устраивает, если вы не дотягиваете до его идеала, то что же будет дальше? Потакая ему, вы просто перестанете быть самой собой. А в один прекрасный день он все равно вас бросит, потому что устанет от вашей "неидеальности".





Поверьте, если мужчина вас любит, он примет вас такой, какая вы есть. Если он постоянно стремится вас "улучшить", то тут речь идет, скорее всего, не о чувствах к вам, а о попытке самоутвердиться за ваш счет. Возможно, он получает удовольствие, унижая и подавляя вас. Или ему нужно, чтобы рядом была престижная спутница, с которой не стыдно показаться на людях, то есть ему важно, что скажут другие, а не ваши отношения.





Он постоянно сравнивает вас с другими, причем не в вашу пользу





Это может быть сравнение с кем угодно — с его матерью, бывшими пассиями, даже вашими лучшими подругами. Если мужчина постоянно говорит о том, что другая женщина красивее вас, лучше следит за собой, лучше ведет хозяйство или умеет держать себя в обществе, то вряд ли он высокого мнения о вас. Стоит ли пытаться подстраиваться под тех женщин, которых он ставит вам в пример?





Во-первых, это сопряжено с постоянным психологическим напряжением, во-вторых, сколько бы вы ни "тянулись", всегда найдется очередной "образец для подражания". Вам так и придется всю жизнь "сдавать экзамены". Оно вам надо?

Кстати, не факт, что в конце концов он не сделает выбор в пользу той дамы, которую ставит вам в пример. Лучше пусть сразу отправляется к ней.





Он не хочет брать на себя никакой ответственности





С какой бы просьбой или проблемой вы ни обратились к мужчине, вы слышите в ответ: "Я ничем не могу тебе помочь", "Я этого не умею", "Мои обстоятельства не позволяют мне сделать это". Если вам плохо, он старается держаться подальше.





Задумайтесь: а зачем вам такой мужчина, на которого ни в чем нельзя положиться, который отказывает в помощи в трудную минуту и предоставляет вам самой решать все свои проблемы? Ведь в сложной ситуации он просто вас бросит.





У вас нет к нему сексуального влечения





Секс все-таки важная часть отношений мужчины и женщины. И если у вас не екает под сердцем, когда вы о нем думаете, и вы ничего не испытываете с ним в постели, то, может, мужчина "не ваш"? Конечно, можно надеяться на то, что со временем вы притретесь друг к другу и все изменится. Но если нет "химии", то не факт, что она появится. Может, лучше поискать кого-то, кто действительно заставит вас ощутить "бабочек в животе"?





Он не свободен





Мужчина может быть женат или жить гражданским браком и при этом не отказываться от отношений с вами. Часто такие мужчины обещают, что вот-вот объявят жене о том, что у них есть другая, что разведутся, когда дети подрастут, и т.д. и т.п. Но, как показывает практика, если он не ушел из семьи в первые полтора года после знакомства с вами, то в дальнейшем шансы на это резко снижаются. Поэтому подобные отношения бесперспективны — скорее всего, вы всегда будете только любовницей.





Разумеется, нет правил без исключений. Иногда можно построить отношения, даже если поначалу все очень сложно. Необходимо все взвесить и прежде всего определить, как вы сами относитесь к этому мужчине и как он сам к вам относится. Если вы оба согласны пожертвовать чем-то важным ради отношений, то, может, все и сложится.