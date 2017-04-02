И все же, почему случается так, что женщины, стремящиеся к независимости, часто остаются одинокими (в смысле, не создают близких отношений с мужчинами или создают такие отношения, которые их не устраивают)? Здесь мне хочется поделиться историей одной замечательной женщины (назовем ее Эва), которая по-моему, во-многом типична.