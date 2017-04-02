Поставить знак равенства между понятиями "независимая" и "одинокая" трудно, хотя часто это чуть ли не синонимы. Во-первых, в какие-то моменты жизни одиночество испытывает абсолютно каждый независимо от пола, возраста, достатка и мировоззрения. Вообще-то способность осознавать и принимать свое одиночество — один из признаков зрелой личности. А что до независимости, так ведь здорово уметь быть отдельно от других, не сливаться, сохранять свою самобытность. Это одновременно и уважительно по отношению к себе, и притягательно для окружающих.