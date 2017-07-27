По собственному желанию. Пять признаков, которые кричат, что вам пора менять работу

У каждого из нас бывают дни, когда не хочется вставать и идти на работу, потому что все надоело. В большинстве случаев проблему можно решить, если нормально выспаться, перебороть лень или просто сменой настроения, однако так бывает не всегда. Вместе с Delfi Viņa мы разбираемся, что же делать, если ваша работа — не ваша.

Не стоит переживать, что уже слишком поздно что-то менять в своей жизни. Специалисты Государственной службы занятости (ГСЗ) рассказывают, что вопросы выбора профессии и карьеры заботят не только школьников и студентов, но и взрослых, так как изменения на рынке труда или смена жизненной цели заставляют учиться чему-то новому и менять род занятий. Если вы поняли, что работаете в неподходящем вам месте, обратитесь к консультантам ГСЗ и они помогут вам разобраться в ситуации, определить профессиональные навыки и способности и подобрать подходящие профессии.

Если вы чувствуете, что пришло время сменить профессию, если вы потеряли работу и ваша профессия не востребована на рынке труда, специалисты из ГСЗ советуют: "Прежде чем принимать финальное решение, прислушайтесь к себе, суммируйте весь свой опыт, знания, умения и навыки, поставьте новые цели". Чтобы лучше себя понять и помочь принять верное решение, агентство предлагает пройти несколько тестов, которые помогут понять ваши внутренние ресурсы и то, как их использовать на новом этапе вашей карьеры. Тесты и анкеты доступны по этой ссылке.

Тем, кто не может понять, подходит ли им их место работы, мы предлагаем ознакомиться с признаками, которые свидетельствуют о том, что вы работаете не на том месте.