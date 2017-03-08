По словам психологов, природа женщины устроена так, что весной особенно сильно ощущается желание новой жизни. Для женщины это означает давать любовь, созидать, окружать заботой и вниманием. Но если рядом нет объекта для выражения этих чувств, то эмоционально и психологически пережить такое бывает непросто.





Практический психолог Владимир Гамбаров в интервью изданию "Информ Полис" рассказал, как можно справиться с гнетущим чувством одиночества в праздничный день.





"Если чувство одиночества возникло из-за того, что вы вспомнили о каких-то прежних отношениях, которые хочется вернуть, подумайте, что для этого можно сделать. Если ничего, то надо ли переживать о том, что все закончилось?", — высказался эксперт.





Психолог посоветовал использовать праздничный день как повод показать заботу и хорошее отношение тем, кто присутствует в жизни (родителям, друзьям, животным), или даже тем, кому хочется.



