Женщины, которым предстоит встретить первый весенний праздник без пары, могут остро ощутить свое одиночество, говорят специалисты. Как же провести праздничный день, не зацикливаясь на грустных мыслях? Пишет Medikforum.ru.
По словам психологов, природа женщины устроена так, что весной особенно сильно ощущается желание новой жизни. Для женщины это означает давать любовь, созидать, окружать заботой и вниманием. Но если рядом нет объекта для выражения этих чувств, то эмоционально и психологически пережить такое бывает непросто.
Практический психолог Владимир Гамбаров в интервью изданию "Информ Полис" рассказал, как можно справиться с гнетущим чувством одиночества в праздничный день.
"Если чувство одиночества возникло из-за того, что вы вспомнили о каких-то прежних отношениях, которые хочется вернуть, подумайте, что для этого можно сделать. Если ничего, то надо ли переживать о том, что все закончилось?", — высказался эксперт.
Психолог посоветовал использовать праздничный день как повод показать заботу и хорошее отношение тем, кто присутствует в жизни (родителям, друзьям, животным), или даже тем, кому хочется.
Специалист настаивает: поводы для радости надо уметь находить самим. Он напомнил, что мужчины, как правило, любят жизнерадостных, энергичных женщин с хорошим чувством юмора.
"Научитесь принимать тех, кто находится рядом, такими, какие они есть. Не сравнивайте свою жизнь с жизнью других, умейте разглядеть в окружающих их способности. Будьте немного проще и тогда люди сами к вам потянутся. Не прячьтесь в свой панцирь, как черепаха: мужчины не любят зажатых женщин", — пояснил Владимир Гамбаров.