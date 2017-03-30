Был проведен эксперимент, в рамках которого, добровольцам требовалось распределить фотографии знаменитостей по уровню привлекательности.





Выяснилось, что женщины кажутся наиболее сексуальными, когда слегка наклоняют вниз подбородок. У мужчин, напротив, приподнятый подбородок создает иллюзию мужественности. При этом улыбка привлекала только мужчин, а вот женщины обращали внимание на мужчин с серьезным или грустным выражением лица.





Ранее было также установлено, что есть прямая связь сексуальной привлекательности с длиной безымянного пальца у мужчин. А для краткосрочного романа женщины склонны выбирать мужчин со шрамами.





В свою очередь, более женственных и ухоженных мужчин представительницы прекрасного пола заносят в категорию кандидатов на стабильные отношения или брак. Одновременно с этим, психологи советуют мужчинам быть менее напористыми. По мнению специалистов, шансы на секс повысятся, если женщина заговорит первой.