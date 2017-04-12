Притворяйтесь до тех пор, пока вы не сделаете так, чтобы люди предложили вам выбраться из плохого настроения с намерением одеть улыбку, даже если вы не чувствуете соответствующих счастливых эмоций, сопровождающих эти действия. Возможно, ненастоящая улыбка действительно поможет вам улучшить настроение, и мы в свою очередь рекомендуем попробовать данный способ, потому что у него практически нет недостатка.